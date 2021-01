Seconda domenica ecologica a Roma, domenica 24 gennaio. Interdetta la circolazione dei veicoli a motore all'interno della fascia verde nelle fasce orarie 7.30 – 12.30 e 16.30 – 20.30. Il divieto riguarda anche i veicoli che hanno il permesso di accesso e circolazione nelle zone a traffico limitato. L'ordinanza della sindaca Virginia Raggi non riguarda solo la circolazione stradale. I controlli saranno intensificati anche per verificare che siano rispettate le normative sul divieto di combustione all'aperto, mentre sono stati fissati limiti per le temperature e i tempi di accensione degli impianti termici. A garantire l'osservanza delle disposizioni, la Polizia Locale di Roma Capitale. Scopo dell'ordinanza è abbassare i livelli di inquinamento e polveri sottili nell'aria, oltre che a incentivare l'uso dei mezzi pubblici e quelli di mobilità alternativa da parte della popolazione.

Domenica ecologica, i veicoli esclusi dall'ordinanza

Dall'ordinanza sono esclusi i veicoli a trazione o ibridi, quelli alimentati a metano, GPL e i veicoli BI-FUEL (benzina/GPL o metano), euro 6, ciclomotori a due ruote con motore 4 tempi euro 2 e successivi, motocicli a 4 tempi euro 3 e successivi. Potranno circolare nella zona verde anche i veicoli provvisti di contrassegno per le persone invalide, e quelli per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili o trattamenti sanitari per la cura di malattie gravi. Esclusi anche veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie religiose programmate antecedentemente alla data della presente Ordinanza, cerimonie nuziali o funebri, purché i conducenti siano in possesso di appositi inviti o attestazioni rilasciate dai ministri officianti. Potranno spostarsi anche i lavoratori che non possono raggiungere il posto di lavoro con i mezzi pubblici (ma hanno bisogno del rilascio di un certificato dal datore di lavoro) e i veicoli che effettuano traslochi. Per leggere il testo completo dell'ordinanza e scoprire tutte le deroghe alla fascia verde, consultare il sito del Comune di Roma, dove è stata pubblicata l'ordinanza.