Domenica ecologica a Roma 8 gennaio: orari del blocco auto in fascia verde e chi può circolare Domenica 8 gennaio 2023 è previsto a Roma un blocco del traffico dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30. Ecco i veicoli che possono circolare nella nuova fascia verde.

A cura di Alessia Rabbai

Oggi, 8 gennaio 2023 è la prima domenica ecologica dell'anno a Roma. Il blocco dei veicoli interessa le strade comprese nel territorio della nuova Ztl fascia verde in vigore dal 15 novembre 2022. A disporre il provvedimento il sindaco Roberto Gualtieri, con la firma dell'ordinanza, nonostante il 4 gennaio sia stato indetto un blocco auto straordinario a causa del troppo inquinamento in città. Misure che hanno come obiettivo quello di contenere lo smog provocato dai veicoli a motore. Il blocco del traffico in fascia verde riguarda tutti i veicoli con alcune eccezioni, che in tra le 7.30 e le 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30 non possono circolare. Le prossime domeniche ecologiche in programma sono il 5 febbraio e il 26 marzo. A monitorare sul rispetto delle disposizioni è la polizia locale di Roma Capitale.

Domenica ecologica l'8 gennaio a Roma: orari del blocco del traffico

Il blocco del traffico a Roma per le strade nella nuva ztl fascia verde per domenica 8 gennaio 2023 giornata di domenica ecologica è in vigore in due fasce orarie. Per quanto riguarda la mattina dalle ore 7.30 alle 12.30, mentre per il pomeriggio e di sera dalle ore 16.30 alle 20.30. Negli orari non compresi in quelli indicati, quindi prima delle 7.30, tra le 12.30 e le 16.30 e dopo le 20.30 tutti i veicoli possono circolare normalmente.

Dove non si può circolare oggi: le strade in fascia verde

La nuova fascia verde, attiva dal 15 novembre 2022, è indicata tramite la linea rossa tratteggiata

Ecco l'elenco delle strade di Roma Capitale comprese nel territorio della nuova ztl fascia verde in vigore dal 15 novembre 2022:

circonvallazione Aurelia

circonvallazione Cornelia

via Domenico Tardini

via della Pineta Sacchetti

via Vittorio Montiglio

via Luigi Arbib Pascucci

via della Pineta Sacchetti

via Trionfale largo Cervinia

via Igea piazza Walter Rossi

via della Camilluccia

piazza dei Giuochi Delfici

via Cassia

via Vilfredo Pareto

largo Pasquale Saraceno

via Giovanni Fabbroni

via Flaminia Nuova

via dei Due Ponti via Flaminia

via Flaminia (rampe di collegamento con Tor di Quinto e Stazione Tor di Quinto)

via Flaminia

via Flaminia Nuova

via Flaminia Nuova (rampa laterale Roccalvecce)

via Flaminia Nuova via Flaminia (rampa laterale Grottarossa)

via Flaminia

via Flaminia (rampa laterale Barendson)

via Flaminia Grande Raccordo Anulare Grande Raccordo Anulare (rampa di collegamento con Salita di Castel Giubileo)

Salita di Castel Giubileo

via Grottazzolina

via di Castel Giubileo

via Bolognola

via Salaria

via Salaria (rampa laterale di ritorno) via Salaria via Salaria (rampa di collegamento con via Cortona)

via Salarla Ponte Salario

via dei Prati Fiscali

piazza Pier Carlo Talenti

via Ugo Ojetti

via Arturo Graf

viale Kant

viale Egidio Galban

Chi può circolare durante la domenica ecologica a Roma

Il blocco del traffico nella nuova ztl fascia verde durante le fasce orarie indicate della domenica ecologica è previsto per tutti i veicoli a motore, con alcune deroghe che prevedono il via libera ai veicoli elettrici o ibridi, alimentati a metano, a Gpl o a Bi-Fuel con motori almeno Euro 3 benzina, i veicoli con motore a benzina Euro 6, i ciclomotori a 2 ruote con motore 4 tempi Euro 2 e successivi, i motocicli 4 tempi Euro 3 e successivi, i mezzi in sharing e quelli al servizio delle persone con disabilità. Le categorie esentate dal blocco del traffico non prevedono deroghe ad personam, ma sono tutte elencate nell'ordinanza del sindaco.