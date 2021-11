Domani nuova manifestazione dei no green pass a Roma: orari, chiusure stradali e bus deviati Dalle 16 alle 20 di sabato sabato 20 novembre 2021 è in programma una manifestazione ‘no green pass’ al Circo Massimo a Roma. In programma anche un sit in del movimento ‘no discarica di Roncigliano’ e un corteo in ricordo delle vittime di transfobia.

A cura di Enrico Tata

Domani, sabato 20 novembre, in programma a Roma una nuova manifestazione dei movimenti ‘no green pass' al Circo Massimo. "‘Un milione a Roma’. Io ci sarò. Pensavate di dividerci e invece ci avete unito”, lo slogan della manifestazione.

Manifestazione no green pass: orari e chiusure

Dalle 16 alle 20 di sabato sabato 20 novembre 2021 è in programma una manifestazione ‘no green pass' al Circo Massimo. Sono previsti divieti di sosta nell'area del Circo Massimo: via dell’Ara Massima di Ercole, lato Circo Massimo; via dei Cerchi; piazzale Ugo La Malfa. Possibili chiusure al traffico e deviazioni.In caso di chiusure su via dei Cerchi, via dell'Ara Massima di Ercole, via del Circo Massimo, via di Santa Maria in Cosmedin e via Petroselli, saranno deviate le seguenti linee di bus Atac: 30, 44, 81, 83, 118, 160, 170, 628, 715, 716 e 781.

Sit in ‘No discarica di Roncigliano': orari e deviazioni bus

Dalle 10,30 alle 13,30 è previsto un sit-in in piazza della Bocca della Verità organizzato dal comitato ‘no discarica di Roncigliano'. In caso di chiusure su via dei Cerchi e piazza Bocca della Verità verranno deviate le seguenti linee di bus Atac: 30, 44, 81, 83, 118, 160, 170, 628, 715, 716 e 781.

Corteo per le vittime di transfobia: orari e deviazioni

Sempre nella giornata di sabato, dalle 17 alle 20, è in programma un corteo per "commemorare le vittime della transfobia del mondo". Il corteo partirà da piazza della Repubblica e terminerà in piazza Vittorio Emanuele. Percorrerà il seguente itinerario: via delle Terme di Diocleziano, via Giovanni Amendola, via Cavour, piazza dell’Esquilino, via Liberiana, piazza di Santa Maria Maggiore, via Merulana, Largo Brancaccio, via dello Statuto. Sono previste deviazioni per le seguenti linee Atac: 5, 14, 16, 40 , 60, 64, 66, 70, 71, 75, 82, 85, 117, 170, 360, 590, 649, 714, 910, C3, H.