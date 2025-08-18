Domani i funerali del 16enne investito e ucciso al Circeo: l’investitore chiede i domiciliari

La cerimonia funebre è in programma alle ore 14 nella chiesa del Sacro Cuore a Latina. Intanto oggi si è svolto l’interrogatorio di garanzia in carcere per l’uomo accusato di aver travolto il ragazzo.

Si terranno domani i funerali del ragazzo di 16 anni investito e ucciso nella notte prima di Ferragosto tra Terracina e il Circeo. La cerimonia funebre è in programma alle ore 14 nella chiesa del Sacro Cuore a Latina. Intanto oggi si è svolto l'interrogatorio di garanzia in carcere per l'uomo accusato di aver travolto il ragazzo.

Tragedia di Ferragosto, l'investitore ha chiesto i domiciliari

Il 49enne di Terracina che l'ha investito è stato ascoltato questa mattina dal gip Laura Morselli all'interno del carcere di Latina. Durante l'interrogatorio di convalida, l'avvocato dell'uomo ha chiesto gli arresti domiciliari per il suo assistito e nelle prossime ore i magistrati si pronunceranno in merito. La procura di Latina, invece, ha chiesto la conferma del carcere per il 49enne, accusato di omicidio stradale aggravato dall'omissione di soccorso.

Le indagini e l'arresto del pirata della strada

L'incidente in cui ha perso la vita il ragazzo di 16 anni è avvenuto nella notte tra il 14 e il 15 agosto lungo la provinciale che collega Terracina al Circeo. Un'auto ha travolto tre ragazzi: il 16enne che ha perso la vita, il fratello e un amico. Il conducente ha continuato la sua corsa senza fermarsi per prestare soccorso.

Grazie alle approfondite indagini delle forze dell'ordine e alle analisi dei filmati delle telecamere di sicurezza, il pirata della strada è stato individuato e arrestato: si tratta di un italiano del 1976, originario di Cassino e residente a Terracina. È stato immediatamente arrestato e accompagnato nel carcere di Latina con l'accusa di omicidio stradale aggravato dall'omissione di soccorso.