Dolore per la morte di Simone Mettini e Lorenzo Nucheli: “Un pilota non muore, vola solo più in alto”

Il cordoglio per la morte di Simone Mettini, colonnello al comando del 70°Stormo di Latina, e Lorenzo Nucheli, giovane allievo pilota dell’Accademia di Pozzuoli, morti la mattina dell’1 ottobre 2025 nell’incidente del veivolo dell’Aeronautica militare caduto a Sabaudia. “Il loro ricordo continuerà a volare alto nei cuori di chi ha avuto l’onore di conoscerli”.

Simone Mettini e Lorenzo Nucheli (Foto da Aeronautica Militare)

"Cieli blu", con questa espressione tipica del corpo dell'Aeronautica Militare italiana sono stati in molti a salutare il comandante Simone Mettini e l'allievo Lorenzo Nucheli, morti nell'incidente aereo di mercoledì 1 ottobre 2025 a Sabaudia. Mettini, quarantotto anni e residente ad Aprilia, era un colonnello, istruttore e Comandante del 70° Stormo di Latina. Nucheli era un allievo pilota e frequentava l'Accademia di Pozzuoli, in provincia di Napoli. Serrone, il suo comune d'origine in provincia di Frosinone e di cui il padre Natale era stato sindaco, lo ha omaggiato con il lutto cittadino.

"Un pilota non muore, vola solo più in alto", il saluto dell'Aeronautica a Mettini e Nucheli

"Ci stringiamo con immenso dolore e affetto ai familiari, ai colleghi, agli amici di Simone e Lorenzo, certi che il loro ricordo continuerà a volare alto nei cuori di chi ha avuto l’onore di conoscerli", ha scritto l'Aeronautica sui suoi canali social, "Un pilota non muore, vola solo più in alto".

Ma sono stati in tanti, che li conoscessero personalmente o meno, a voler dedicare un pensiero o un messaggio sui social ai due piloti scomparsi in volo. "Un grande onore aver lavorato con te, Comandante Simone Mettini. Ora sei ancora più in alto con il tuo allievo, fra gli angeli", scrive un luogotenente che era stato fianco a fianco di Mettini. "Un uomo di grande valore, con una vita dedicata al servizio e all’impegno. Il suo esempio resterà per sempre nei cuori di chi lo ha conosciuto, stimato e amato", scrive, invece una donna che probabilmente conosceva il colonnello.

La comunità di Serrone vicina alla famiglia Nucheli

Per Lorenzo Nucheli è arrivato fortissimo il cordoglio della comunità di Serrone. L'amministrazione comunale lo ha ricordato così in un messaggio di vicinanza alla famiglia: "Fin da giovanissima età aveva dimostrato altruismo e spirito di servizio, impegnandosi come volontario della Protezione Civile, sempre pronto a dare una mano e a mettersi al servizio della comunità. Lorenzo era figlio di Antonietta e Natale Nucheli. Quest'ultimo ha guidato il Comune di Serrone come Sindaco dal 2013 al 2018, e per moltissimi anni ha ricoperto con dedizione i ruoli di consigliere comunale e assessore, contribuendo con impegno e senso civico alla crescita e al bene del nostro paese. Ai suoi genitori, al suo fratellino, ai suoi cari, ai suoi amici e a tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato, giunga l’abbraccio sincero e commosso dell’intera comunità serronese, che si stringe nel dolore per la perdita di un giovane esempio di coraggio, passione e generosità", conclude il messaggio.

E sono ancora tantissimi i commenti nei gruppi cittadini. Condoglianze, vicinanza alla famiglia e dispiacere immenso per la morte di un giovane ragazzo: "Cieli blu, Lorenzo".