Distrutto dalle fiamme lo stabilimento Duna: incendio sulla spiaggia di Sabaudia Distrutto dalle fiamme lo stabilimento Duna di Sabaudia. La struttura in legno è stata letteralmente distrutta dalle fiamme.

A cura di Enrico Tata

Quasi sicuramente non si è trattato di un corto circuito e, quindi, l'ipotesi dell'origine dolosa è al momento quella più probabile. Qualcuno ha incendiato lo stabilimento Duna sulla spiaggia di Sabaudia. La struttura è stata letteralmente distrutta dalle fiamme, come si può vedere dalle immagini girate dai vigili del fuoco. Sul posto sono arrivati i pompieri del comando di Latina e della squadra di Terracina, che hanno provato a spegnere il rogo, ma le fiamme ormai si erano estese a tutta la struttura in legno dello stabilimento balneare, uno dei più noti della spiaggia e frequentato anche da molti vip.

Indagini in corso sull'incendio del ‘Duna' di Sabaudia

Il fatto è accaduto nella notte tra il 6 e il 7 gennaio intorno all'una. A lanciare l'allarme sono stati alcuni vigilantes che durante la notte sorvegliano le strutture sulla spiaggia. L'incendio è stato spento alle prime luci dell'alba dopo diverse ore di lavoro. Stando a quanto ricostruito dai pompieri, la fornitura elettrica viene disattivata durante l'inverno per essere poi riattivata in estate, quando lo stabilimento è aperto. È quasi impossibile, quindi, che si sia trattato di un corto circuito dal momento che non c'era elettricità. "Al nostro arrivo la struttura, con un basamento di circa 200 metri quadri e con due strutture al di sopra di circa 40 metri quadri ognuna, era completamente avvolta dalle fiamme. Subito iniziavano le operazioni di spegnimento che si sono protratte per alcune ore. Successivamente, in collaborazione con i carabinieri, si cercavano elementi utili a stabilire le cause. Al momento non si esclude nessuna ipotesi", hanno spiegato i vigili al Corriere della Sera.