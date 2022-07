Distrutta da un incendio una villetta a Roma: morti madre e figlio L’incendio si è verificato nella notte di oggi al civico 42 di via degli Estensi, zona Bravetta, Ovest di Roma.

A cura di Enrico Tata

Nella notte un incendio ha distrutto una villetta in via degli Estensi a Roma, zona Bravetta, Ovest della Capitale. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto con diverse squadre intorno alle 2.45 di oggi, lunedì 11 luglio. L'incendio si è verificato per la precisione al civico 42 di via degli Estensi. Madre e figlio sono stati trovati morti dai soccorritori durante le operazioni. Sul posto, specifica la sala operativa del comando di Roma, c'erano due aps, un'autoscala, un'autobotte, carro protettori e capoturno provinciali. Sul posto anche ambulanze del 118 e forze dell'ordine.

I pompieri fanno sapere inoltre che sono stati oltre 30 gli interventi effettuati dopo la mezzanotte di oggi dagli uomini del comando di Roma.

Secondo le prime ricostruzioni, la donna aveva 73 anni, pensionata e disabile. È stata trovata dai vigili del fuoco sul suo letto. Il figlio, un ragazzo di 31 anni, era invece in bagno. Sarebbero morti a causa del fumo inalato. Sul posto gli agenti della polizia scientifica e i poliziotti del XII distretto Aurelio. Le due salme sono state trasportate al policlinico Gemelli di Roma per accertamenti.