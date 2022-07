Distruggeva i vetri delle auto parcheggiate al Tuscolano: preso il vandalo seriale, ha 81 anni L’uomo è stato fermato dagli agenti e denunciato a piede libero per danneggiamento aggravato: aveva appena distrutto il parabrezza di cinque auto.

A cura di Redazione Roma

Nella notte tra il 6 e il 7 luglio i residenti via Valerio Publicola, al Tuscolano, si sono svegliati con il rumore di vetri che esplodevano sotto i colpi di un uomo. I parabrezza di cinque auto posteggiate sono stati distrutti dalla furia di un vandalo, che dopo aver richiamato l'attenzione con tutto quel frastuono, ha tentato di allontanarsi indisturbato, forse per continuare altrove a sfogarsi. Purtroppo per lui invece è stato fermato e identificato da una volante di polizia mentre fuggiva su via Lemonia, forse con l'intento di far perdere le tracce all'interno del vicino Parco degli Acquedotti.

Grande è stato lo stupore degli agenti quando si sono resi che il vandalo che si dava alla fuga era un'anziano signore di ottantuno anni. Non proprio veloce vista l'età è stato però raggiunto e tradotto in commissariato, dove è stato denunciato per danneggiamento aggravato e rilasciato a piede libero. Non era il primo episodio quello dell'altra notte: altri atti vandalici contro auto in sosta si erano registrati nella zona nelle settimane precedenti, e il sospetto è che l'autore fosse sempre l'uomo. Non sono note le generalità dell'anziano identificato, né se soffra di patologie psichiche.