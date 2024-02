Disagi, ritardi e cancellazioni a Roma per lo sciopero dei treni di oggi: lunghe attese per viaggiatori Disagi per i pendolari a causa dello sciopero dei treni indetto per oggi, 12 febbraio. Ritardi e cancellazioni, folla nelle stazioni di Roma e del Lazio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Sono molti i treni regionali cancellati a Roma e nel Lazio per lo sciopero nazionale dei ferrovieri, proclamato per oggi, lunedì 12 febbraio, dai sindacati Usb, Cub e Sgb. La protesta è stata indetta per il rinnovo del contratto.

Nel Lazio si sono registrati ritardi, nel mattino, nei treni in arrivo a Termini da Fiumicino e Civitavecchia. Ritardata anche la partenza di alcuni regionali e dei treni per Milano e per Napoli. Nel corso di tutta la giornata diversi treni regionali sono stati cancellati e attualmente i disagi sono particolarmente gravi nelle linee dirette verso nord. In alto la fotografia del tabellone nella stazione ferroviaria di Valle Aurelia a Roma dove, come si può vedere, diversi convogli sono stati cancellati.

Secondo fonti di Trenitalia, ad essere colpiti più duramente dallo sciopero di otto ore sono stati i treni regionali, mentre Frecce e Intercity hanno viaggiato regolarmente o con piccoli ritardi durante tutta la giornata.

Lo sciopero è stato proclamato dalle ore 9 alle ore 17, quindi in serata la situazione dovrebbe tornare alla normalità.