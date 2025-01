video suggerito

Dipendente di una gioielleria ruba e nasconde in casa oltre 140mila euro di oggetti preziosi: arrestata È finita ai domiciliari per il reato di furto aggravato una 49enne dipendente di una gioielleria di Aprilia. Ha rubato oltre 140mila euro di oggetti preziosi al negozio.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Oltre 140mila euro di oggetti preziosi erano nascosti in un'abitazione di Aprilia, in provincia di Latina. Se n'era impossessata e li aveva portati a casa una donna di quarantanove anni, dipendente di una gioielleria, che i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Aprilia hanno arrestato per il reato di furto aggravato.

Secondo quanto ricostruito la quarantanovenne, dipendente di una gioielleria di Aprilia, avrebbe rubato al negozio in cui lavorava diversi oggetti preziosi, dal valore complessivo di 140mila euro. Probabilmente pensava di non essere scoperta, ma la titolare si è accorta che qualcosa non andava nella sua attività, fino a coglierla in flagranza di reato, proprio mentre la dipendente nascondeva gli oggetti.

La titolare ha dato l'allarme, chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiedendo l'intervento dei carabinieri. Sul posto ricevuta la segnalazione sono arrivati i militari, che hanno perquisito la donna, la quale aveva con sé oggetti preziosi, che valevano 60mila euro. Ciò ha spinto i carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Aprilia ad approfondire e hanno perquisito anche la sua abitazione. Al suo interno hanno trovato nascosti altri oggetti preziosi, sempre rubati alla gioielleria, per un valore complessivo di 140mila euro.

I carabinieri hanno mostrato gli oggetti alla titolare, che li ha riconosciuti e riavuti indietro, alcuni avevano ancora l'etichetta del negozio. La quatantanovenne invece è stata arrestata e ora si trova ai domiciliari a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, in attesa dell'udienza di convalida con rito direttissimo.