Dimentica le chiavi di casa, tenta di arrampicarsi per entrare e cade: ferito 32enne Il fatto è avvenuto nella notte di oggi, domenica 30 giugno, in via Pasquariello, in zona Fidene a Roma. Sul posto carabinieri e 118.

A cura di Enrico Tata

Dimentica le chiavi dell'appartamento e decide di arrampicarsi per tentare di entrare in casa. Improvvisamente, perde l'equilibrio e cade. Il giovane, un 32enne italiano, è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ambulanza in ospedale con una frattura alla gamba.

Il fatto è avvenuto nella notte di oggi, domenica 30 giugno, in via Pasquariello, in zona Fidene a Roma. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorritori del 118 e i carabinieri della stazione di San Basilio.

Stando a quanto ricostruito, il giovane era ospite a casa di un amico. Si era dimenticato le chiavi dell'appartamento e così, per rientrare in casa la scorsa notte, ha deciso di arrampicarsi sul cornicione della palazzina, ma improvvisamente ha perso l'equilibrio ed è precipitato all'altezza del primo piano, finendo nell'androne condominiale. Il ragazzo è stato trasportato in ospedale con una frattura alla gamba.

Anche a Ceprano un ragazzo è caduto dopo essersi arrampicato sul cornicione di una palazzina. In questo caso, però, le motivazioni, sebbene ancora da accertare, sembrano essere diverse. Il 25enne è stato soccorso e trasportato d'urgenza con un'eliambulanza all'ospedale San Camillo di Roma, dov'è tuttora ricoverato in condizioni gravissime.

Il fatto è accaduto poco dopo la mezzanotte di ieri in via Chiusa Grande. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo si è arrampicato fino al quarto piano, mentre la mamma e altri condomini tentavano invano di dissuaderlo. Improvvisamente ha perso l'equilibrio ed è caduto. Il giovane era in stato di evidente alterazione psicofisica. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e personale del 118.