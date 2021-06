Momenti di paura per una ragazza di diciassette anni, che è precipitata nel vuoto dopo essere salita sul tetto di un'abitazione, probabilmente per scattarsi un selfie. Una tragedia sfiorata, che si sarebbe potuta concludere con esiti ben più gravi, ma che si è risolta con lesioni e fratture: la giovane è finita in ospedale, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. I fatti sono accaduti sabato scorso 26 giugno in una villetta in via Antonio Sebastiano, all'interno del territorio del Comune di Minturno, in provincia di Latina. Secondo le informazioni apprese l'adolescente, una turista originaria di Bolzano in vacanza per trascorrere le ferie estive con la famiglia sul litorale pontino, si è arrampicata sul tetto, forse per scattarsi una foto con il bel panorama che si riusciva ad ammirare da lassù, ma il suo peso ha provocato il cedimento di un lucernaio, ed è caduta per quattro metri all'interno della stanza.

La ragazza ha riportato fratture in diverse parti del corpo

Partita la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta d'intervento per la ragazza rimasta ferita a seguito della caduta dall'alto, sul posto è arrivato il personale sanitario, che l'ha soccorsa in ambulanza e trasportata con urgenza al vicino ospedale Dono Svizzero di Formia. La giovane arrivata al pronto soccorso, è stata affidata ai medici, che l'hanno sottoposta alle cure necessarie al caso. La paziente ha riportato alcune lesioni e fratture su diverse parti del corpo, per l'impatto avvenuto a seguito della caduta, per le quali è stato necessario il trasferimento all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, dov'è stata sottoposta ad ulteriori accertamenti sul suo stato stato di salute, per scongiurare eventuali complicazioni.