Diciassettenne assume della droga al pic nic con gli amici e finisce in ospedale

A cura di Alessia Rabbai

Momenti di paura a Latina, dove un ragazzo di diciassette anni si è sentito male, dopo aver assunto della droga, forse Lsd, durante un pic nic con gli amici. È successo venerdì scorso 25 aprile, durante i festeggiamenti per l'anniversario della Liberazione. Il giovane è stato soccorso dal personale sanitario in ambulanza e trasportato in ospedale, fortunatamente non rischia di morire.

Lo stato di agitazione dopo aver assunto della droga

Secondo quanto ricostruito finora, come riporta la testata locale Latina Oggi, al momento dell'accaduto era pomeriggio, il giovane era in compagnia di alcuni amici e stavano facendo una scampagnata in un’area attrezzata della periferia di Latina. Avevano organizzato tutto per un pic nic, insieme ai panini e alle bibite alcuni di loro hanno portato anche della droga.

Il diciassettenne l'ha assunta e si è sentito male, avvertendo un forte stato di agitazione. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente di intervento, sul posto è intervenuto il personale sanitario, che lo ha preso in carica e lo ha trasportato con l'ambulanza in ospedale per sospetta intossicazione da sostanza stupefacente. Il giovane ha spiegato ai sanitari di aver preso Lsd.

Il giovane sta bene ed è stato dimesso

I sanitari hanno avvisato i poliziotti, che hanno ascoltato gli amici del ragazzo e riscostruito la dinamica dell'accaduto. Agli agenti gli adolescenti hanno confessato di aver comprato la droga, cannabis ed Lsd, a Roma i giorni prima del 25 aprile, perché volevano assumerla appunto durante il pic nic. I sanitari hanno sottoposto il diciassettenne agli accertamenti del caso per verificare che stesse bene, gli hanno somministrato una terapia adeguata e lo hanno dimesso.