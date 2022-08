Diciannovenne sfugge a un controllo e trascina un carabiniere con l’auto per diversi metri Arresto in flagranza di reato è quanto costato ad un ragazzo di diciannove anni, che si è opposto ad un controllo e ha trascinato un carabiniere con l’auto per diversi metri.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

È scappato ad un controllo dei carabinieri trascinando un militare con la macchina per alcuni metri, fino a farlo cadere violentemente a terra. Protagonista è un diciannovenne, che è stato arrestato perché fortemente indiziato dei reati di violenza, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. I fatti si sono verificati martedì 23 agosto nel territorio di Tivoli Terme. Da quanto si apprende i militari della Sezione Radiomobile erano impegnati nei controlli, intensificati a seguito di recenti diversi furti avvenuti nelle scorse settimane all'interno delle abitazioni della zona.

Durante il servizio di pattugliamento hanno notato un'automobile sospetta. Ad attirare l'attenzione dei carabinieri è stato il fatto che avesse il motore acceso, ma nel quadro non era inserita la chiave. I sospetti sono aumentati quando il conducente del veicolo si è mosso velocemente, così uno dei militari gli si è avvicinato per aprire la portiera della macchina e sottoporlo ad un controllo. Quest’ultimo, alla vista del carabiniere si è agitato e ha premuto il piede sul pedale dell'acceleratore, per sfuggirgli. Ma così facendo ha trascinato il militare per alcuni metri con l'auto, il quale con difficoltà è riuscito a liberarsi dal veicolo in corsa ed è caduto a terra. Il diciannovenne alla guida dell'auto è fuggito, tentando di far perdere le proprie tracce.

La pattuglia sul posto nel frattempo ha immediatamente dato l'allarme alle altre attive nel dispositivo di controllo del territorio, che si sono messe sulle tracce del ragazzo. Il conducente ha terminato la sua corsa all’interno di una cava di travertino che si trova sulla via Tiburtina e lì i carabinieri sono riusciti a bloccarlo, sequestrando il veicolo. La targa dopo un controllo, è risultata rubata. L'automobilista è stato arrestatato in flagranza di reato e portatio in caserma, dove si trova a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa che venga giudicato con il rito direttissimo.