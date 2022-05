Dice di essere incinta, lo ricatta per anni e minaccia di dire tutto alla moglie: escort nei guai “Dammi i soldi e non racconto niente a tua moglie”: escort accusata di truffa ai danni di un cliente.

A cura di Enrico Tata

Per anni un imprenditore ha creduto di aver messo incinta una escort dopo una notte di sesso a pagamento. Per anni è stato ricattato e minacciato dalla donna. Ma era tutta un'invenzione, una vera e propria messa in scena. Era soltanto un modo architettato dalla signora, una 58enne, per sfilargli dei soldi. In tutto questo tempo lei è riuscita a farsi dare oltre 60mila euro, ma adesso dovrà rispondere dell'accusa di truffa.

La ricostruzione dei fatti, la escort: "Dammi i soldi, altrimenti parlo a tua moglie"

L'uomo è un manager sposato di 60 anni e i fatti risalgono al 2016. I due hanno trascorrono una serata insieme e poi, dopo due mesi, lei ritelefona e gli dice di essere rimasta incinta. Per abortire vuole essere pagata 700 euro, ‘altrimenti racconto tutto a tua moglie'. Il cliente paga, ma lei ritelefona ancora e dice di voler tenere il figlio: "Però mi devi dare un assegno di 20mila euro ogni mese". Ritelefona ancora: "Alla fine ho abortito, ma questo mi ha causato un problema ai denti e la comparsa di un fibroma. Per curarmi, mi servono 25mila euro, altrimenti dico tutto a tua moglie". Lui paga ancora. Nell'estate del 2016 l'uomo assolda un'altra escort, la prima lo viene a sapere e lo ricatta ancora una volta: "Dammi 10mila euro e sto zitta". In totale ha pagato 61mila euro, ma alla fine, riporta Giulio De Santis sul Corriere della Sera, ha deciso di denunciare la donna per estorsione. La procura ha coordinato le indagini e si è scoperto che la donna non era affatto incinta. Insomma, una vera e propria truffa con tanto di estorsione. La escort è stata quindi accusata di truffa.