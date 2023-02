Derubano un cantiere: vengono inseguiti dalla polizia, poi si schiantano contro la volante Nell’impatto, il conducente alla guida del furgoncino carico con la refurtiva del colpo è rimasto gravemente ferito ad una gamba. Non si esclude che possano aver compiuto altri colpi nella zona.

È successo nella notte fra domenica e lunedì scorsi, fra le giornate del 5 e del 6 febbraio 2023, a Setteville, frazione del comune di Guidonia Montecelio, comune che dista dalla capitale poco meno di trenta chilometri in direzione nord est. Qui un residente di via Sambuci ha segnalato alla polizia un furto nella notte avvenuto in un cantiere edile davanti alla palazzina in cui vive: tre persone erano entrate forzando il cancello e stavano caricando su un furgoncino alcuni materiali. Sul posto è immediatamente arrivata una pattuglia del reparto volanti che ha intercettato il mezzo, ormai già carico e ha iniziato ad inseguirlo.

Il folle inseguimento

Giunti sul posto a luci e sirene spiegate, i tre ladri anziché arrendersi hanno accelerato in direzione di via Tiburtina, inseguiti dalle volanti. Il camioncino ha continuato la sua folle corsa procedendo lungo la strada a zig zag. Per cercare di bloccarli, gli agenti li hanno stretti con l'automobile, urtandoli. I ladri hanno proseguito prendendo una via contromano: lì, ad aspettarli, un'altra vettura della polizia con a bordo agenti in borghese che, finalmente, sono riusciti a bloccare i fuggitivi, chiudendo loro la strada. Il furgoncino è andato a sbattere contro la volante: l'impatto è stato violentissimo.

La fine della corsa

Nello schianto uno dei tre ladri è rimasto gravemente ferito: si tratta dell'uomo alla guida, un 44enne, che è stato trasportato d'urgenza dal 118 in ospedale di Tivoli dove i medici gli hanno trovato una frattura alla gamba. Insieme a lui, all'interno dell'automobile, due sue familiari, due donne di 41 e 40 anni, entrambe residenti, proprio come il conducente nel campo di via Salone alle Case Rosse. Tutti e tre sono accusati di furto e resistenza a pubblico ufficiale.

Una volta bloccato il furgoncino, gli agenti hanno sequestrato il materiale rubato, 38 panche aeree per impalcature nei cantieri. Lo stesso furgoncino, con targa tedesca, è stato rubato qualche giorno prima del colpo in cantiere. Continuano le indagini sui tre ladri: il sospetto è che la banda abbia effettuato altri furti e rapine nella zona.