Delfini a Torvaianica, lo spettacolo dei tuffi e spruzzi d’acqua davanti ai bagnanti Delfini di passaggio al largo della costa di Torvaianica hanno incantato i bagnanti.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Sorpresa per i bagnanti che popolano il lungomare di Torvaianica, nella provincia Sud di Roma. Due giorni fa dei deflini sono comparsi al largo, la loro pinna ben visibile in superficie ha attirato inevitabilmente l'attenzione degli assistenti bagnanti e di tutte le persone che si stavano godendo una giornata di relax e divertimento. Tuffi e spruzzi tra le onde, proprio come se fosse una danza. I primi istanti sono stati dubbiosi, chi era in acqua si sono accorti che c'era qualcosa d'insolito ed è uscito.

Ma gli animi si sono subito rasserenati quando le persone hanno capito che si trattava di delfini, anzi incuriositi si sono avvicinati alla riva per ammirarli. In tanti hanno immortalato il loro passaggio, con foto e video poi pubblicati sui social network. Un incontro speciale con gli abitanti del mare, i fortunati che hanno assistito lo porteranno nei loro ricordi. Non è la prima volta che si verifica un episodio del genere ma a volte accade sul litorale laziale di avvistarli.

"La presenza dei delfini ci dice che il mare è in buone condizioni"

Fanpage.it sui delfini che popolano il litorale laziale ha intervistato l'esperta Lisa Stanziani, biologa e presidente dell’associazione ‘Sotto al mare', la quale ha spiegato che "la loro presenza ci dice che il mare è in buone condizioni" e che "sicuramente ci sono degli squilibri che stanno avvenendo all'interno dei nostri mari. Tuttavia come ricercatori non abbiamo un'indicazione di uno di uno squilibrio dell’ecosistema presente in questo tratto di mare. La popolazione infatti sembrerebbe godere di ottima salute".