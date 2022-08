Danno da 3,6 milioni di euro per il porto ‘fantasma’ di Formia: indagati dirigenti e amministratori Sono quattro gli ex dirigenti e amministratori del comune di Formia indagati per danni erariale nella vicenda, cominciata nel 2010, del cosiddetto ‘porto fantasma’ di Formia, mai realizzato.

Sono accusati di aver causato un danno erariale da 3,6 milioni di euro al comune per non aver mai prodotto – com'era loro dovere – la documentazione per la realizzazione del Porto turistico di Formia.

Quattro dirigenti e amministratori locali sono così finiti nel mirino di un'indagine condotta dalla Guardia di Finanza e dalla Capitaneria di Porto. Secondo quanto emerso, "non avrebbero svolto regolarmente e coerentemente ai richiesti canoni di efficienza ed efficacia i doveri di servizio".

Il risultato? Il Comune di Formia ha perso non solo i finanziamenti per la realizzazione del porto, pari a 500mila euro, ma anche le possibili entrate derivanti dalla realizzazione dell'opera e delle strutture per le attività ricreative e commerciali. In quest'ultimo caso, il mancato guadagno sarebbe di tre milioni di euro.

Il ‘porto fantasma' di Formia prevedeva la realizzazione di 600 posti barca e avrebbe dovuto migliorare i servizi relativi al turismo a breve raggio. Il progetto però, non ha mai visto la luce.

La vicenda ha avuto inizio nel 2010 con l'atto negoziale di concessione tra il comune di Formia e una società di Napoli. L'opera pubblica però, risultava ‘strabordante' il perimetro urbanistico delineato dal piano regolatore, e servivano ulteriori autorizzazioni, essenziali per la realizzazione del porto. Il Comune di Formia non ha mai inviato la documentazione richiesta, cosa che ha provocato una lunga fase di stallo che ha impedito prima la programmazione delle iniziative per la realizzazione dell'opera, e poi ha portato all'archiviazione del progetto. Con conseguente perdita del denaro già speso e di quello che si sarebbe guadagnato, oltre ai soldi spesi nelle vicende giudiziali tra le parti.