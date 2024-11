Daniele Virgili, vigile travolto sulla Tiburtina ai colleghi: “Non mollo mai, non vedo l’ora di tornare” Il messaggio via radio ai colleghi di Daniele Virgili travolto da un’auto sulla Tiburtina mentre era in servizio: al volante un carabinieri: “Non mollo mai, torno presto”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Daniele Virgili a sinistra, a destra la sala operativa durante la chiamata.

"Volevo ringraziarvi e farvi sapere che giorno dopo giorno tengo sempre duro. Non mollo mai, non vedo l'ora di tornare", è quanto ha fatto sapere Daniele Virgili il vigile travolto sulla Tiburtina mentre si trovava in servizio da un'automobile guidata da un carabiniere.

Nel pomeriggio di oggi si è collegato via radio della Polizia Locale di Roma con i colleghi su iniziativa della centrale operativa Lupa. Attimi di commozione fra i caschi bianchi: "È un onore essere tuoi colleghi", commenta qualcuno.

Il messaggio via radio con la centrale operativa

"Volevo darvi un grande ringraziamento, farvi sapere che giorno dopo giorno tengo sempre duro. Non mollo mai, non vedo l'ora di tornare – ha fatto sapere Virgili via radio alla centrale operativa e a tutti i suoi colleghi collegati – Voglio ringraziarvi tutti, dal primo all'ultimo, per ogni cosa: onoro sempre la divisa e vi voglio un grandissimo bene. Anche se so che non si dice, oggi voglio augurarvi un buon servizio".

In collegamento, a poco a poco, si sono presentati tutti i gruppi della Polizia Locale di Roma Capitale, pronti a dare il proprio saluto e il proprio augurio di pronta guarigione al collega, che si trova ancora in ospedale. "Ti vogliamo bene, per noi è un onore essere tuoi colleghi", dicono dai vari uffici.

Dal gruppo Appio a quello della Cassia, dal I Centro storico a quello di Sapienza, dal Prenestino all'Ottavo fino al Decimo Tuscolano, dal Tiburtino al Parioli. "Daniele, siamo tutti con te – si sente fra i vari messaggi – Saluti dal VI Nomentano, il tuo vicino di gruppo ti abbraccia e ti saluta caldamente, ci stringiamo tutti a te!" La chiamata, via radio, è arrivata su iniziativa della Centrale Operativa "Lupa" della Polizia Locale di Roma Capitale.

L'incidente sulla Tiburtina

Daniele Virgili si trova ancora in ospedale, fortunatamente sta meglio. Si trovava in via Tiburtina con due colleghi, erano intervenuti per un incidente. Si trovava vicino alla macchina incidentata quando un'altra è arrivata a tutta velocità e lo ha travolto, ferendolo gravemente. È stato investito e i medici sono stati costretti ad amputargli una gamba.

Ora sta meglio: "Vuole tornare presto in strada con noi. Probabilmente non sarà possibile, l'importante è che ce l'abbia fatta", ha detto una collega che l'ha sentito non appena si è ripreso. "Le donazioni sono state fondamentali nel suo caso. Un ringraziamento sentito al San Camillo", sono, invece, le parole del fratello Riccarsdo.