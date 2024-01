Daniele Evangelisti scomparso da Civitavecchia, l’appello dei famigliari: “Siamo preoccupati” Daniele Evangelisti è alto un 1 metro e 80 centimetri, pesa 80 chili, è calvo e ha una barba folta di colore castano, occhi castani. È scomparso mentre da Civitavecchia prendeva il treno per Firenze per poi raggiungere Milano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Daniele Evangelisti

Daniele Evangelisti è scomparso da Civitavecchia. Del quarantaduenne non si hanno più notizie da lunedì scorso primo gennaio 2024. Secondo quanto ricostruito sugli ultimi giorni prima che si perdessero le sue tracce sabato 30 dicembre 2023 era partito da Civitavecchia con il treno diretto verso Firenze, per poi recarsi a Milano. L'ultimo contatto con i famigliari risale a due giorni dopo, poi più nulla. I suoi cari preoccupati del suo silenzio e non riuscendo a mettersi in contatto con lui ne hanno denunciato la scomparsa, rivolgendosi alle forze dell'ordine.

Hanno lanciato un appello diffuso anche attraverso Penelope Lazio Odv, che si occupa di dare sostegno ai famigliari e agli amici delle persone scomparse, chiedendo a chiunque lo avesse visto di avvisare le forze dell'ordine o di contattare i famigliari. Il timore è che possa essergli successo qualcosa o che possa trovarsi in difficoltà. La speranza è che se ne abbiano presto notizie e che torni a casa.

L'identikit di Daniele Evangelisti

Daniele Evangelisti ha quarantadue anni ed è scomparso da Civitavecchia. È alto un 1 metro e 80 centimetri, pesa 80 chili, è calvo e ha una barba folta di colore castano, occhi castani chiaro. Non è chiaro come fosse vestito al momento della sua scomparsa, ma dovrebbe avere con sé uno zaino nero. Porta orecchini da entrambe le orecchie e solitamente a quello sinistro dei pendenti, dei quali uno a forma di un triangolo.

Segni di riconoscimento sono sicuramente i suoi numerosi i suoi tatuaggi: tre fasce nere all'avambraccio sinistro, un cerchio alla spalla sinistra, un castello giapponese sull'avambraccio destro,un teschio con cappello sulla parte sinistra del petto, alla parte destra del petto sempre due mani che pregano con un crocifisso, un cuore sul ventre, un bambino e un cuore sulla schiena, uno scarabeo con dei triangoli dietro alla testa e vari altri tatuaggi sulle gambe.

Le zone maggiormente da attenzionare in cui potrebbe trovarsi sono le stazioni ferroviarie e dei pullman. Chiunque lo avesse visto o avesse notato una persona che risponde alla sua descrizione è pregato di contattare il Numero Unico delle Emergenze 112 o il numero di Pronto Penelope 3396514799 (anche su Whats App).

Daniele Evangelisti