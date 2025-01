video suggerito

Daniele De Rossi diventa presidente dell’Ostia Mare e salva lo storico campo Anco Marzio Vista la crisi della sua ex squadra, quella in cui è nato calcisticamente, Daniele De Rossi ha deciso di scendere in campo per garantire ai 500 ragazzi iscritti di continuare a giocare. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Enrico Tata

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

I primi calci al pallone Daniele De Rossi li ha dati al campo dell'Ostiamare, una storica associazione sportiva di Ostia fondata nel 1945. Con la maglia bianco-viola De Rossi ha cominciato a giocare come terzino, poi come attaccante. A 16 anni ha poi scelto di andare giocare per le giovanili della Roma e poi ha fatto la carriera straordinaria che tutti conosciamo. Oggi, a distanza di oltre venticinque anni, De Rossi ha deciso di scendere in campo per aiutare la sua ex società e ne diventerà presidente.

I contatti la proprietà dell'Ostiamare sono stati avviati a fine dicembre. La società è in crisi, soprattutto a causa della riqualificazione, molto onerosa, del campo di gioco, l'Anco Marzio, chiuso per inagibilità. L'Ostiamare, inoltre, aveva comunicato la cessazione delle attività sportive per il 2025, tanto che l'assessore capitolino allo Sport, Alessandro Onorato, aveva dichiarato: "Una notizia che ci lascia sbigottiti considerato che solo pochi giorni fa la stessa società aveva garantito che avrebbe rispettato gli impegni presi con le famiglie e portato a termine la stagione agonistica fino a giugno. A questo punto saremo chiamati a compiere un miracolo, visto lo scarso preavviso e il periodo delle festività in arrivo, per garantire la continuità della scuola calcio. Lo faremo attraverso una società pubblica e nelle more dell’individuazione di un nuovo concessionario, secondo quanto previsto dalle norme”.

E così, vista la crisi della sua ex squadra, quella in cui è nato calcisticamente, De Rossi ha deciso di scendere in campo per garantire ai 500 ragazzi iscritti di continuare a giocare. L'ex numero sedici giallorosso investirà sulla squadra per assicurare un futuro solido e una stabilità economica a questa socità così importante per il tessuto sociale di Ostia, quartiere sul litorale di Roma dove l'ex capitano della Roma è nato e cresciuto.

Stando a quanto riporta La Repubblica, nelle prossime ore il Campidoglio pubblicherà un atto di assegnazione del campo Anco Marzio, che passerà ufficialmente dal vecchio proprietario Roberto Di Paolo a Daniele De Rossi.

Ma il club di Ostia non versa in difficoltà soltanto economiche, ma anche sportive: attualmente, infatti, l'Ostiamare dopo venti partite giocate ha conquistato 22 punti ed è quintultima in classifica nel Girone E di Serie D. Attualmente è in zona playout e sei punti sopra la retrocessione diretta.