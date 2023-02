“Dammi i soldi o ti ammazzo e do fuoco al locale”: 32enne minaccia un barbiere a Prati, arrestato Ha minacciato un barbiere chiedendogli i soldi dell’incasso: “Altrimenti ti ammazzo di botte e do fuoco al negozio”. Il 32enne è stato rintracciato e arrestato.

A cura di Beatrice Tominic

È entrato nel negozio nel quartiere Prati in pieno giorno e ha minacciato il barbiere chiedendogli del denaro: "Dammi i soldi o ti ammazzo e do fuoco al locale". L'uomo, un 32enne, ha cercato di estorcergli tutto l'incasso della giornata minacciando di massacrare di botte il titolare del negozio qualora non ci fosse riuscito. Ma non è riuscito nel suo scopo: poco dopo, quando il barbiere ha chiamato i carabinieri, il 32enne è uscito dal locale. I militari, arrivati in zona, lo hanno identificato in breve tempo e arrestato con l’accusa di tentata estorsione, come racconta il Messaggero.

Cosa è successo nel locale del barbiere

Il 32enne è entrato nel negozio di Prati in pieno giorno e si è rivolto al titolare, che non conosceva, cercando di estorcergli i soldi e minacciandolo: non aveva armi né sembrava aver fatto uso di droghe o alcol. Anche le minacce sono state pronunciate in modo chiaro e con voce ferma. Il barbiere ha provato a mandarlo via, ma l'uomo è uscito solo quando ha chiamato i carabinieri. Sentendosi minacciato dall'arrivo imminente delle forze dell'ordine, il 32enne è uscito, camminando in maniera calma come era entrato.

L'arrivo dei carabinieri

In pochi minuti, una volta uscito dal negozio, è stato identificato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile dell’Arma: una pattuglia in servizio per i controlli della zona ha raccolto la segnalazione e in breve tempo ha individuato il 32enne ancora nei pressi del locale del barbiere. L'uomo è stato fermato per tentata estorsione e, dopo la denuncia della vittima, è stato trattenuto in caserma e trasportato a piazzale Clodio per rito direttissimo.

Al termine dell'udienza, gli è stato convalidato l'arresto e gli è stato imposto il divieto di avvicinamento alla vittima: non si esclude, però, che altri commercianti possano essere stati avvicinati e minacciati dall'uomo. Il 32enne è stato avvistato spesso fra il quartiere di Prati e la vicina San Pietro, nonostante sia residente in una zona più lontana.