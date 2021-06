Dalla mezzanotte di oggi, domenica 13 giugno (cioè dalle 00 di lunedì 14 giugno) aprono le vaccinazioni per le persone di età compresa tra i 24 e i 17 anni nel Lazio, ossia i nati tra il 1997 e il 2004. Si sblocca così l'ultima fascia della popolazione del Lazio in attesa di essere vaccinata, mentre i giovanissimi di età compresa tra i 12 e i 16 anni dovranno rivolgersi al pediatra di libera scelta o al medico di base. Le prenotazioni per i vaccini anti Covid dal medico di famiglia sono partite lo scorso venerdì 11 giugno, ad annunciarle l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato in conferenza stampa per gli ultimi aggiornamenti sulla campagna vaccinale del Lazio. Le vaccinazioni presso i pediatri partiranno invece il prossimo martedì 15 giugno. Ecco tutte le informazioni su come prenotare e quali vaccini verranno somministrati.

Come prenotare il vaccino per chi ha dai 27 ai 17 anni nel Lazio

I ragazzi e ragazze di età compresa tra i 24 e i 17 anni, ossia i nati tra il 1997 e il 2004 potranno ricevere il vaccino contro il Covid prenotandosi sul sito della Regione Salute Lazio. Il procedimento è lo stesso in vigore per le altre fasce d'età per le quali sono già aperte le richieste. Basta accedere al portale, inserire il codice fiscale e il codice TEAM di tredici cifre che si trova in basso a sinistra, sul retro della tessera sanitaria in corso di validità. Sarà possibile scegliere tra le varie opzioni previste, con la vaccinazione negli hub vaccinali, farmacie o medici di base, con i relativi elenchi specifici per ogni sezione tra i quali decidere il punto vaccinale più comodo. Per il richiamo dipende: in caso di hub appare al momento della prenotazione della prima dose, mentre per il medico di famiglia sarà lui a fissarlo.

Quali vaccini verranno somministrati dai 24 ai 17 anni

Per quanto riguarda la tipologia di vaccini somministrati, anche per le persone di età compresa tra 24 e 17 anni il Lazio si atterrà alle ultime linee guida indicate dal governo. A tutti i ragazzi verranno somministrati soltanto i vaccini a mRna, cioè Pfizer o Moderna.