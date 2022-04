Da oggi la Metro B di Roma chiude alle 21 e nei weekend: orari e informazioni Da oggi, martedì 19 aprile 2022, e fino al 4 giugno 2022 la Metro B di Roma chiuderà alle ore 21. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Da oggi, martedì 19 aprile, la Metro B di Roma chiuderà in anticipo. La chiusura, spiega Roma Mobilità, è necessaria per completare i lavori di interconnessione tra Metro B e Metro C al Colosseo. Per questo, fino a sabato 4 giugno la tratta Castro Pretorio-Laurentina terminerà il servizio tutti i giorni alle ore 21. In alcuni weekend la metropolitana sarà chiusa per tutta la giornata.

Quando la metro B (sempre per quanto riguarda la tratta Castro Pretorio-Laurentina) chiuderà per tutta la giornata

In alcuni fine settimana del mese di maggio la Metro B resterà chiusa per tutta la giornata. Questi i giorni in cui il servizio sarà sospeso:

Sabato 7 maggio

domenica 8 maggio

sabato 14 maggio

domenica 15 maggio

sabato 21 maggio

domenica 22 maggio

sabato 28 maggio

domenica 29 maggio

Il calendario dei lavori sulla Metro B di Roma

Questo il calendario dei lavori sulla Metro B:

APRILE

Nei giorni 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 e 29 la circolazione nella tratta Castro Pretorio-Laurentina sarà sostituita da bus a partire dalle ore 21 e sino al termine del servizio. Nei giorni 24, 25 e 30 la circolazione della linea B della metropolitana sarà attiva sull’intera linea.

MAGGIO

Il Primo maggio circolazione attiva sull’intera linea metro B.

Nei giorni 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 e 31: dalle ore 21 circolazione sulla tratta Castro Pretorio-Laurentina interrotta e sostituita da bus.

Nei giorni 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 e 29 per l’INTERA GIORNATA circolazione sulla tratta Castro Pretorio-Laurentina interrotta e sostituita da bus.

GIUGNO

Nei giorni 1, 3 e 4: dalle ore 21 circolazione sulla tratta Castro Pretorio-Laurentina interrotta e sostituita da bus. Il giorno 2 giugno circolazione attiva sull’intera linea metro B.

Navette sostitutive Metro B: orari e info

Nei giorni di chiusura giornaliera e nei giorni di chiusura anticipata alle ore 21 il servizio della Metro B verrà sostituito da un servizio di bus navetta. Sul sito di Atac, tutte le fermate dei bus navetta.

La circolazione nelle tratte Castro Pretorio-Rebibbia e Castro Pretorio-Ionio resterà regolare secondo i consueti orari.