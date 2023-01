Cucine da incubo a Roma, chiusi e multati bar e ristoranti per gravi carenze igieniche Controllati e ispezionati diversi locali a Roma. Due sono stati chiusi per gravi carenze igieniche e per mancata tracciabilità dei prodotti venduti.

A cura di Enrico Tata

Gravi carenze igieniche, com'è evidente nella foto in alto, mancata tracciabilità dei prodotti venduti e inadempienze contrattuali per quanto riguarda i dipendenti. Per questo motivo i carabinieri della compagnia Roma Centro, insieme al personale del Nas e del Nil, hanno disposto la chiusura di un locale in zona Castro Pretorio a Roma. Il titolare del ristorante è stato anche multato per oltre 16mila euro. I militari hanno eseguito controlli anche in altri quattro locali della Capitale, dove hanno riscontrato violazioni per circa 15mila euro di multa. Nello specifico, il proprietario di un bar è stato multato per carenze igieniche, il gestore di un supermercato è stato sanzionato per insufficienza delle condizioni igieniche dei prodotti alimentari, il titolare di un ristorante cinese e quello di una pizzeria per carenze igienico sanitarie. In totale sono stati sequestrati anche 80 chili di alimenti di origine animale a causa dell'impossibilità di risalire all'origine degli stessi.

Nel corso dei controlli eseguiti nel fine settimana, i carabinieri hanno arrestato 19 persone e ne hanno denunciate 7 in diversi quartieri della Capitale, dalle zone della movida ai luoghi più frequentati dai turisti, dalle fermate della metro alle vie dello shopping, affollate per i saldi. All'esterno di un bar in zona Gianicolo i carabinieri della compagnia di Roma Trastevere hanno sorpreso un dipendente mentre vendeva una dose di cocaina. Dentro al suo zaino c'erano altri tre involucri di cocaina dal peso di circa 20 grammi e una pistola calibro 40 con diversi colpi in canna.

Tra gli arrestati e i denunciati, ci sono persone accusate di ricettazione, utilizzo fraudolento di carte di credito, di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di furto aggravato. Nel corso dei controlli stradali, sono stati multati 215 automobilisti.