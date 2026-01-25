Crolla una palazzina vicino Roma, si cerca una persona sotto le macerie

Foto da vigili del fuoco

Una palazzina è crollata nel primo pomeriggio di domenica 25 gennaio nel comune di Morlupo, nella Città metropolitana di Roma. Il cedimento ha interessato uno stabile da tempo in stato di abbandono, situato in piazza Giovanni XXIII. Secondo le prime informazioni, all’interno dell’edificio viveva una persona senza fissa dimora, che potrebbe trovarsi ancora sotto le macerie.

L’allarme è scattato intorno alle 15.40. La sala operativa del comando dei vigili del fuoco di Roma ha immediatamente inviato sul posto un imponente dispositivo di soccorso. Sono intervenute le squadre di Montelibretti 5/A con autobotte, il Nucleo Usar specializzato in operazioni di ricerca e soccorso sotto le macerie, l’autoscala AS/6, la partenza di Nomentano 6/A e il Nucleo cinofili, impiegato per individuare eventuali persone intrappolate.

Foto da vigili del fuoco

Al momento dell’arrivo dei soccorritori, l’edificio risultava completamente collassato. I vigili del fuoco hanno avviato le operazioni di messa in sicurezza dell’area e di ricerca, lavorando con estrema cautela per evitare ulteriori cedimenti. L’ipotesi è che l’uomo fosse all’interno della struttura al momento del crollo, ma la sua presenza non è stata ancora confermata.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti di competenza, e il personale sanitario del 118, pronto a prestare soccorso qualora venisse individuata la persona viva. Le operazioni di ricerca proseguono e restano concentrate sulle macerie dell’edificio, mentre l’area è stata interdetta per consentire l’intervento in sicurezza dei soccorritori.