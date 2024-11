video suggerito

Crolla una palazzina a Fiumicino per una fuga di gas: donna estratta viva dalle macerie Una donna è stata estratta viva dalle macerie delle sue abitazioni a Fiumicino, dove una fuga di gas ha fatto esplodere una palazzina in una zona isolata.

A cura di Redazione Roma

Sembra un miracolo a giudicare dalle immagini che non stiamo raccontando una strage. Nella tarda mattina di oggi a Fiumicino, in località Tragliatella, una palazzina è crollata a causa di un'esplosione dovuta una fuga di gas. L'edificio in via delle Quattro Casette si è sbriciolato a seguito della deflagrazione.

Al momento dello scoppio all'interno vi era solo una donna che, estratta dalle macerie dalle forze dell'ordine accorse sul posto, è stata immediatamente affidata alle cure mediche del personale del 118 e trasportata in ospedale a Roma. Da quanto si apprende le sue condizioni non sono gravi, anche se ha riportato diverse ferite e lesioni. In osservazione sarà presto dimessa dall'ospedale Policlinico Gemelli.

"Abbiamo convocato come Comune il Coc, Centro Operativo Comunale, tutti i dirigenti sono attivati per una migliore assistenza e gestione della criticità, mentre sul posto già lavorano i vigili del fuoco, la protezione civile e la Polizia locale. Stiamo monitorando la dinamica dell'incidente e auspichiamo che non ci siano danni a persone, mentre la casa è completamente crollata", così Mario Baccini sindaco di Fiumicino intervistato dall'AdnKronos.