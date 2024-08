video suggerito

Crolla un grosso pino: chiuse da ieri via del Mare e via Ostiense, caos traffico tra Roma e Ostia Da ieri chiuse in entrambe le direzioni via del Mare e via Ostiense per la caduta di un grosso pino: i tecnici a lavoro per verificare la stabilità degli altri alberi. Ostia isolata dalla capitale, caos traffico: gli automobilisti alla ricerca di percorsi alternativi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Roma

85 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 15 agosto, un grosso pino si abbattuto su via del Mare e via Ostiense, all'altezza del chilometro 25,5 all'altezza di Cineland. Si tratta del tratto dove le due strade, che corrono parallele, si appaiano per arrivare fino al centro di Ostia. Il grosso albero si è schiantato al suolo dopo l'ora di pranzo, quando nel giorno di Ferragosto il traffico nel tratto in questione è saturo di macchine e motorino che si muovono sul litorale: solo per un fortunato caso nessuno si è fatto male.

Dopo la rimozione dell'albero il tratto di strada interessato è stato chiuso per verifiche. Inevitabili le conseguenze alla circolazione, con il traffico da Roma a Ostia impazzito e il litorale parzialmente isolato dalla città. Confusione tra gli automobilisti che cercano di capire le possibili alternative per muoversi.

I vigili del X Gruppo Mare hanno transennanto in entrambe le direzioni Via del Mare, nel tratto compreso tra Via Guido Calza e Viale Vasco De Gama) e Via Ostiense, nel tratto tra Via Lucio Lepidio e Via della Stazione di Ostia Antica.

Non c'era vento forte né maltempo: il sospetto è che si tratti solo di cattiva manutenzione. Per questo i tecnici del comune hanno scelto di verificare le condizioni di tutti gli alberi vicini al pino crollato, che svettano paralleli alla carreggiata stradale. Si tratta dello stesso tratto di strada dove è morta la 26enne Elena Aubry in sella alla sua moto. Per quell'incidente avvenuto sei anni fa, ora sono a processo diversi tecnici e funzionari e uno è già stato condannato: i giudici hanno riconosciuto che la 26enne è morta a causa della mancata manutenzione del tratto interessato.