Croce celtica e svastica su panchina dedicata all’ex presidente del Parlamento Europeo David Sassoli Vandalizzata a Roma la panchina dedicata a David Sassoli, l’ex presidente del Parlamento Europeo scomparso a gennaio all’età di 65 anni.

A cura di Enrico Tata

Qualcuno ha imbrattato la panchina con i colori e il simbolo dell'Unione Europea dedicata a David Sassoli in Largo Marchiafava al Tiburtino, Roma. Il nome di Sassoli è stato coperto con righe nere e accanto è stata disegnata una croce celtica e sulle stelle dell'Ue è stata disegnata una svastica nera. Marco Dolfi, consigliere municipale di Italia Viva che propose la realizzazione della panchina, ha denunciato il fatto su Twitter: "Questa notte è stata vandalizzata la panchina europea dedicata a Sassoli in L.Marchiafava con simboli nazifascisti. L’abbiamo ripulita e la ripuliremo ogni volta. Pochi imbecilli non sporcheranno la memoria di Sassoli e i valori fondanti dell’Europa che rappresenta".

La panchina è dedicata a David Sassoli, ex giornalista Rai e presidente del Parlamento Europeo tra il 2019 e il 2022. È morto all'età di 65 anni il 10 gennaio del 2022. L'idea della panchina dedicata al politico nasce dal forte legame di Sassoli con il territorio del II Municipio di Roma e in particolare con piazza Bologna.

Così ha commentato l'episodio l'assessore al Patrimonio di Roma Capitale, Tobia Zevi: "La panchina imbrattata da svastiche e croci celtiche era dedicata a David Sassoli, defunto tragicamente meno di un anno fa per una grave forma di disfunzione del sistema immunitario. Presidente del Parlamento Europeo, David era profondamente democratico e fiero antifascista. Imbrattarla è stato gesto vergognoso che offende la sua memoria. Spero che presto vengano individuati i responsabili di questa vergogna". Queste invece le parole di Brando Benifei, europarlamentare e capodelegazione Pd: "Questa notte è stata vandalizzata e imbrattata con simboli nazifascisti una panchina dedicata a David Sassoli a Roma: un atto vergognoso e da condannare con durezza.Spero che vengano al più presto rintracciati gli autori di questo gesto, che non deve rimanere impunito. La storia, la limpidezza e i valori che la figura di David Sassoli rappresentano non possono essere macchiati da questa viltà".