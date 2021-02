Record di vaccini contro il Covid oggi nel Lazio: oltre novemila le somministrazioni nella giornata di oggi, utilizzate tutte 3.601 dosi prenotate. In totale, in tutto il Lazio ci sono già 240mila dosi somministrate, con circa 110mila persone che hanno già completato il percorso vaccinale. Inoltre, sono già 25mila gli over 80 che hanno già ricevuto il vaccino: proprio gli ottuagenari sono coloro che si sono presentati regolarmente e puntuali all'appuntamento, con nessuna defezione. Questi invece i dati comunicati dall'Assessorato per la Salute della Regione Lazio.

Tra gli ottuagenari sottoposti al vaccino, la soddisfazione è stata enorme. Come ha raccontato a Fanpage.it il primo paziente over 80, vaccinato al Poliambulatorio Santa Maria della Pietà della Asl Roma 1, "ci dobbiamo vaccinare tutti quanti, a me da giovane hanno vaccinato due volte, a novembre scorso poi, ho fatto anche il vaccino antinfluenzale. Non ho paura, vaccinarsi è una cosa bellissima, devono farlo anche i giovani", ha concluso l'ottantacinquenne, che è un campano ma residente a Roma da diversi anni. Anche Zingaretti e D'Amato hanno espresso soddisfazione per i numeri della campagna vaccinali finora, augurandosi di poterli migliorare ulteriormente nelle prossime settimane. Intanto, quest'oggi si registrano 782 nuovi casi di positività al Coronavirus, su oltre 14mila tamponi analizzati. Ma nelle ultime 24 ore si registrano anche 32 persone decedute a causa del CoViD-19, con 4.558 nuove guarigioni. Negli ospedali del Lazio, si trovano invece 2.248 persone ricoverati nei reparti di degenza dei Covid Center, a cui si aggiungono 272 persone in terapia intensiva.