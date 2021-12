Covid Lazio, oggi 2121 nuovi casi, 10 morti e 1157 contagi a Roma Il bollettino della regione Lazio di oggi, venerdì 17 dicembre 2021: sono registrati 2.121 nuovi casi positivi (oltre 500 casi in meno rispetto a ieri).

A cura di Beatrice Tominic

Oggi, nella giornata di venerdì 17 dicembre 2021, nella Regione Lazio si sono registrati 2.121 nuovi casi positivi (oltre 500 casi in meno rispetto a ieri) a fronte di 19.454 tamponi molecolari e 32.357 antigenici per un totale di 51.811 test complessivi. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 4 per cento. I casi a Roma città sono a quota 1.157. Sono stati registrati oggi anche 10 morti. "Lazio resta a rischio moderato, bisogna tenere alta l'attenzione", ha commentato l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato.

Ricoveri e terapie intensive: i dati negli ospedali nel Lazio

Fra gli oltre 34mila pazienti positivi al coronavirus che si contano oggi nella Regione Lazio, 828 sono ricoverati nei reparti ordinari, 111 si trovano in terapia intensiva e, invece, 33716 sono in isolamento domiciliare. Dall'inizio della pandemia sono stati calcolati 9124 deceduti a causa del virus e oltre 41mila persone guarite.

I nuovi casi di coronavirus nelle Asl di Roma

Asl Roma 1: sono 365 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 679 i nuovi casi e 1 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 113 i nuovi casi e 1 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 150 i nuovi casi e 1 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 166 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 118 i nuovi casi e 1 i decessi nelle ultime 24h.

I nuovi casi di coronavirus nelle province della Regione Lazio

Asl di Frosinone: sono 214 i nuovi casi e 1 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 180 i nuovi casi e 1 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 29 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 107 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.