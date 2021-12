Covid Lazio, oggi 1474 casi e 12 morti: 681 contagi a Roma Sono 1474 i nuovi casi di coronavirus nel Lazio. Dodici le persone decedute. Rispetto allo scorso anno, sono migliaia in meno i ricoveri in area medica.

A cura di Natascia Grbic

Sono 1474 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi nel Lazio. Lo ha comunicato la Regione con il bollettino di oggi, martedì 7 dicembre. Sono stati processati 20.110 molecolari e 37.255 antigenici per un totale di 57.365 test. Il rapporto tra tamponi e positivi è al 2,5%. Sono dodici le persone decedute a causa di complicazioni derivanti dalla covid-19, 1040 le guarite. 769 le persone ricoverate in totale in area medica, 106 in terapia intensiva. I casi a Roma città sono 681. "Richiesto alle Asl una recall ai medici di medicina generale che hanno una percentuale di non vaccinati tra i loro assistiti superiori al 30% – ha dichiarato l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato – Sono in totale 49, si tratta di una percentuale molto bassa rispetto alla platea dei medici attivi nella campagna vaccinale, ma è bene capire le motivazioni". Rispetto al 7 dicembre dello scorso anno, inoltre, si registrano 102 casi in più ma 2440 ricoveri in meno in area medica e 245 in meno in terapia intensiva, oltre che 34 decessi in meno. "Numeri – aggiunge D'Amato – che dimostrano l'importanza della vaccinazione".

I casi Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 258 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 326 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 97 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 86 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 164 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 208 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Frosinone: sono 123 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 84 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 21 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 107 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.