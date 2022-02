Covid Lazio, bollettino di oggi mercoledì 9 febbraio: 7.996 nuovi casi e 40 morti, 3.539 contagi a Roma Il bollettino della Regione Lazio di oggi, mercoledì 9 febbraio 2022: 7996 nuovi casi positivi e x decessi. Nella città di Roma i contagi sono 3.539.

A cura di Beatrice Tominic

Nella giornata di oggi, mercoledì 9 febbraio 2022, all'interno della regione Lazio si contano 7.996 nuovi pazienti positivi al coronavirus. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati, sul territorio regionale, 24.495 tamponi molecolari e 67.125 tamponi antigenici, per un totale di 91.620 tamponi: il rapporto fra le persone positive e i tamponi oggi è di 8,7%.

Come ha comunicato l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, nella giornata di oggi sono stati registrati anche 15.576 guariti dall'infezione del coronavirus, mentre il numero delle persone morte, che sono 40, è uguale a quello registrato ieri, ma comprende alcuni recuperi di notifiche. In particolare, nella capitale le persone che nelle ultime 24 ore sono risultate positive all'infezione di coronavirus sono 3.539, mentre nelle province sono 2.350.

I dati ospedalieri della Regione Lazio

Nella giornata di oggi, 9 febbraio, gli attuali casi positivi al Covid 19 sono 7996: oltre alle 258692 persone che si trovano in isolamento domiciliare, 2.042 pazienti sono ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali e 190 in terapia intensiva (6 in più rispetto alla giornata di ieri). Come si riscontra in questi dati, prosegue il calo dei ricoveri.

Nella giornata di ieri all'interno della regione Lazio sono stati superati i 10mila morti a causa della pandemia: i decessi totali per Covid aggiornati ad oggi sono 10069. Il totale delle persone guarite, invece, è di 698678 su 969671 casi esaminati a partire dall'inizio della pandemia.

I nuovi casi Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 1.112 i nuovi casi e 9 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 1.340 i nuovi casi e 7 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 1.087 i nuovi casi e 5 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 383 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 677 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 1.047 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

I nuovi casi nelle province della regione Lazio

Asl di Frosinone: sono 664 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 830 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 407 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 449 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Vaccini nella regione Lazio

Mentre, come abbiamo visto, i dati sui ricoveri sono in calo, aumentano le somministrazioni dei vaccini: è stata raggiunta la soglia dei 13 milioni di vaccini complessivi. Le dose booster effettuate in totale sono 3,6 milioni e coprono il 76% della popolazione adulta. I bambini compresi nella fascia di età fra i 5 e gli 11 anni che hanno ricevuto la prima dose, invece, sono più di 137mila.

Per favorire la campagna di vaccinazione, gli hub vaccinali sono aperti a partire dalle ore 14 e somministrano dosi di vaccino senza prenotazione fino ad esaurimento delle disponibilità giornaliere, ma mentre le somministrazioni continuano, non si sa ancora quando sarà disponibile la nuova tipologia di vaccino Novavax: lo stesso assessore Alessio D'Amato ha dichiarato di non aver saputo più nulla a riguardo.