Nel Lazio superata la soglia delle 10mila persone morte a causa del coronavirus Sono 10029 le persone morte a causa delle complicazioni derivanti da covid-19 nel Lazio. Solo nelle ultime 24 ore sono 40 i decessi annunciati.

A cura di Natascia Grbic

10029: questo il numero delle persone morte a causa del coronavirus nel Lazio. Quaranta i decessi segnalati oggi dall'ultimo bollettino diffuso dall'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato (ma alcuni sono vecchi recuperi di notifiche), mentre ieri erano sedici. Numeri che, nonostante i ricoveri siano in calo, continuano a essere alti. Solo in tutta Italia, ad esempio, le persone decedute sono state oggi 415. Un dato che non può essere letto in maniera ottimistica. Nel breve periodo le restrizioni saranno allentate, con le mascherine che non saranno più obbligatorie all'aperto, nella speranza che la curva dei contagi continui a scendere, e le persone continuino a vaccinarsi.

D'Amato: "70% delle persone in terapia intensiva è no vax"

Proprio per incentivare la campagna vaccinale, la Regione Lazio ha deciso di consentire l'accesso agli hub anche senza prenotazione per la fascia oraria pomeridiana, che va dalle 14 in poi. Si tratta di una decisione presa per favorire il passaggio in zona bianca – che dovrebbe avvenire a marzo – ed evitare che i contagi continuino a crescere. Ed è proprio alle persone che non si sono ancora vaccinate cui D'Amato ha voluto rivolgere un appello in un'intervista rilasciata a Il Messaggero: "Non vi dovete sentire invincibili. Perché ci si contagia con facilità e se ci sono patologie pregresse si rischia la vita. Il 70 per cento delle persone intubate in terapia intensiva è no vax, ma abbiamo avuto decessi anche in gente giovane, ventenni e trentenni". Come il caso della donna di 28 anni, Adriana Tanoni, morta mentre era incinta a causa delle complicazioni derivanti dalla covid-19, e di Luigi Cossellu, anche lui deceduto a causa del coronavirus.