Covid Lazio, bollettino di oggi 9 ottobre: 3.023 nuovi casi, 1.498 a Roma. Zero i nuovi decessi Nelle ultime 24 ore sono 3.023 nuovi casi di Covid-19, 1.498 a Roma. Zero i nuovi decessi nella regione. Stabili i livelli di ospedalizzazione.

A cura di Redazione Roma

È stato diramato poco fa il bollettino sull'andamento della pandemia di Covid-19 da parte dell'assessorato alla Salute della Regione Lazio. Nelle ultime 24 ore su 1.944 tamponi molecolari e 13.525 tamponi antigenici, per un totale di 15.469 tamponi, si sono registrati 3.023 di casi positivi (-452), per un rapporto tra tamponi e positivi del 19.5%. I nuovi casi a Roma città sono 1.498. Non ci sono nuovi decessi registrati, nelle 24 ore precedenti erano stati 2.

L'andamento della pandemia a Roma e nel Lazio

La fotografia dell'andamento della pandemia fa registrare nuovi 2.064 guariti. Per quanto riguarda i livelli di ospedalizzazione sono 490 i pazienti positivi al Covid-19 ricoverati nei reparti ordinari, stabili rispetto a ieri con un'unità in meno. Nei reparti di terapia intensiva sono invece ricoverati 35 pazienti, due unità in più rispetto alle 24 ore precedenti. In tutto nel Lazio ci sono 51.553 pazienti positivi al Covid-19, la grande maggioranza dei quali si trovano in isolamento domiciliare.

I nuovi casi di Covid 19 Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 540 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore

Asl Roma 2: sono 548 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore

Asl Roma 3: sono 410 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore

Asl Roma 4: sono 122 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore

Asl Roma 5: sono 191 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore

Asl Roma 6: sono 302 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore

Asl di Frosinone: sono 334 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore

Asl di Latina: sono 311 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore

Asl di Rieti: sono 109 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore

Asl di Viterbo: sono 156 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore