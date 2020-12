in foto: Coronavirus Lazio

I nuovi casi di coronavirus diagnosticati nel Lazio oggi, lunedì 28 dicembre 2020, sono stati 966, meno 11 rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore, ha comunicato la Regione Lazio sono state 47 le persone decedute, 31 in più rispetto a ieri. Sono stati elaborati 10mila tamponi, 400 in meno di ieri. I nuovi casi a Roma città sono 421 e nelle province i nuovi contagi sono stati 242. "Diminuiscono i casi, ma aumentano decessi, ricoveri e terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10 per cento. L'arrivo del vaccino non è un tana libera tutti, ci aspettano ancora mesi duri in cui dobbiamo essere rigorosi nel rispetto delle misure di contenimento", il commento dell'assessore D'Amato.

Le cifre dei ricoveri per Covid nel Lazio

Attualmente nel Lazio le persone positive al coronavirus sono 76mila di cui quasi 73mila in isolamento domiciliare. I pazienti ricoverati non in terapia intensiva sono 2820, mentre quelli ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 307. In totale nel Lazio sono decedute 3576 persone dall'inizio dell'emergenza coronavirus in Italia.

I contagi di coronavirus nel Lazio Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 180 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Cinque casi sono ricoveri.

Asl Roma 2: sono 182 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Novantadue sono i casi su segnalazione del medico di medicina generale.

Asl Roma 3: sono 59 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Otto casi sono ricoveri.

Asl Roma 4: sono 52 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl Roma 5: sono 76 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl Roma 6: sono 175 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl di Latina: sono 92 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl di Frosinone: si registrano 40 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare.

Asl di Viterbo: si registrano 59 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl di Rieti: si registrano 51 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Coronavirus Roma, bollettino Spallanzani 28 dicembre 2020

All'istituto Spallanzani di Roma sono attualmente ricoverati 184 pazienti positivi al tampone per la ricerca del virus Sars-CoV-2. Di questi, 29 pazienti sono più gravi e sono ricoverati in terapia intensiva. Nel bollettino diffuso oggi dall'ospedale romano si legge che i pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, sono a questa mattina 1.620.