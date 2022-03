Covid Lazio, bollettino di oggi 25 marzo: 8.807 nuovi casi, 16 morti e 4.145 contagi a Roma Il bollettino di oggi, venerdì 25 marzo 2022: nel Lazio sono 8.807 nuovi casi positivi, 428 in meno rispetto a ieri.

A cura di Enrico Tata

Nel Lazio sono stati diagnosticati oggi, venerdì 25 marzo 2022, 8.807 nuovi casi positivi, 428 in meno rispetto a ieri. La Regione Lazio ha comunicato anche 16 morti nelle ultime 24 ore. Sono stati processati 10.562 tamponi molecolari e oltre 44mila tamponi antigenici per un totale di quasi 55mila test. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 16 per cento. I casi a Roma città sono a quota 4.145. "Sale l'incidenza, che torna sopra quota mille ogni 100mila abitanti e il valore di Rt torna sopra quota 1 (1.23). Stabile l'occupazione dei posti letto. È un contesto epidemiologico che richiede attenzione", fa sapere la Regione.

Ricoveri e terapie intensive nel Lazio

Ad oggi sono 112mila gli attuali casi positivi. Di questi, 111mila si trovano in isolamento domiciliare, mentre 1180 sono le persone ricoverate nei reparti ordinari degli ospedali del Lazio (meno 6 rispetto a ieri). I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 70 (meno 1 rispetto a ieri). Dall'inizio della pandemia 10.717 persone sono decedute e 1.114.135 guarite. In totale sono stati esaminati 1.237.031 casi.

I nuovi casi Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 1.662 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 1.427 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 1.056 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 413 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 668 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 1.001 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 2.580 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 928 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 416 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 867 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 369 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.