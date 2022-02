Covid Lazio, bollettino di oggi 22 febbraio 2022: 6.356 nuovi casi, 19 morti e 2.550 contagi a Roma Il bollettino di oggi: nel Lazio sono stati diagnosticati 6.356 nuovi casi positivi, circa 3mila in più rispetto a ieri.

A cura di Enrico Tata

Nel Lazio sono stati diagnosticati oggi, martedì 22 febbraio, 6.356 nuovi casi positivi, circa 3mila in più rispetto a ieri, e sono stati comunicati 19 morti, meno 5 rispetto a ieri. Sono stati processati nelle ultime 24 ore 12.797 tamponi molecolari e oltre 54mila tamponi antigenici per un totale di oltre 67mila test. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 9,4 per cento. I casi a Roma città sono a quota 2.550.

Ricoveri ospedalieri e terapie intensive nel Lazio

I pazienti Covid positivi ricoverati negli ospedali del Lazio sono 1.665, 18 in meno rispetto a ieri. Nei reparti di terapia intensiva i pazienti ricoverati sono 138, meno 10 rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore i guariti sono stati 12.978. Il Lazio, fa sapere la Regione in merito alla campagna vaccinale, è la prima Regione italiana per popolazione che ha ricevuto la terza dose, circa 5 punti in più rispetto a media nazionale.

I nuovi contagi nel Lazio Asl per Asl

Questi i nuovi casi di coronavirus suddivisi per ogni Asl del Lazio:

Asl Roma 1: sono 984 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 834 i nuovi casi e 5 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 732 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 546 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 595 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 822 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 1.843 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 515 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 695 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 271 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 362 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.