Covid Lazio, bollettino di oggi 1638 nuovi casi positivi, di cui 824 a Roma. Si contano 14 decessi. Il bollettino della regione Lazio di oggi, lunedì 20 dicembre 2021: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1638 nuovi casi positivi, di cui 824 a Roma e 14 decessi.

A cura di Beatrice Tominic

Nelle ultime 24 ore sono stati calcolati 1638 nuovi casi di coronavirus nella regione Lazio a fronte di 16751 tamponi molecolari e 18938 antigenici, per un numero totale di 35689 test. Le persone decedute sono 14 (una persona in più rispetto a ieri), i guariti 893, mentre il rapporto fra positivi e tamponi è di 4,5 %. I casi nella città di Roma sono 824 mentre nelle province sono 353. A comunicarlo nella giornata di oggi, 20 dicembre 2021, è stato l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

Ricoveri e terapie intensive nel Lazio oggi

Fra i 38476 casi positivi nella Regione Lazio, negli ospedali i ricoverati nei reparti ordinari sono 904, 1880 in meno rispetto allo scorso anno, mentre quelli in terapia intensiva sono 119. Il numero delle persone in isolamento domiciliare, invece, sono 37453. Rispetto allo scorso anno, le terapie intensive sono diminuite di 187, gli isolati a domicilio di 36237 e i decessi 7. Dall'inizio della pandemia si sono contate 411753 persone guarite su un totale di 459386 casi esaminati.

I nuovi casi di Coronavirus nelle Asl di Roma

Asl Roma 1: sono 367 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 412 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 45 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 46 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 182 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 233 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

I nuovi casi di Coronavirus nelle province

Asl di Frosinone: sono 79 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 216 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 19 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 39 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h