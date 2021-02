Nel Lazio sono stati diagnosticati domenica 14 febbraio 2021 809 nuovi casi di coronavirus, 251 in meno rispetto a ieri (erano 1060). Nelle ultime 24 ore sono morte 11 persone, 10 in meno rispetto a ieri (erano 21). I guariti sono 1.831. Sono stati elaborati oltre 9mila tamponi molecolari e 13mila antigenici per un totale di oltre 23mila test. Il rapporto tra casi positivi e tamponi effettuati è al 8 per cento, 4 per cento se consideriamo anche gli antigenici. A Roma città sono stati diagnosticati meno di 400 casi.

I ricoveri in ospedale e le terapie intensive per Covid nel Lazio

Gli attuali casi positivi al Covid-19 nel Lazio sono 39.589. I pazienti ricoverati non in terapia intensiva sono 2.092, mentre quelli ricoverati in terapia intensiva sono 259. In isolamento domiciliare ci sono 37.238 persone. In totale sono morte 5.472 persone e ne sono guarite 174.244. Il totale dei casi esaminati è di 219.305.

I contagi di oggi nel Lazio Asl per Asl

Asl Roma 1: 111

Asl Roma 2: 208

Asl Roma 3: 58

Asl Roma 4: 31

Asl Roma 5: 70

Asl Roma 6: 47

Asl di Latina: 97

Asl di Frosinone: 124

Asl di Viterbo: 37

Asl di Rieti: 26

Bollettino Spallanzani 14 febbraio 2021

Sono ricoverati presso l'Istituto Spallanzani di Roma 123 pazienti positivi al coronavirus. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 27, mentre quelli dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture sono 1984. Così si legge sul bollettino odierno dell'ospedale romano.