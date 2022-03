Covid Lazio, bollettino di giovedì 17 marzo: 9.504 nuovi casi e 8 morti, 4.329 contagi a Roma Il bollettino Covid della Regione Lazio della giornata di oggi, giovedì 17 marzo 2022: sono 9.504 i nuovi positivi, di cui4.329 a Roma, mentre i morti registrati sono 8.

A cura di Beatrice Tominic

Nella giornata di oggi, giovedì 17 marzo 2022, sono stati registrati 9.504 nuovi casi positivi all'infezione di Covid-19, 748 in più rispetto alla giornata di ieri, mercoledì 16 marzo. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati in totale 57.570 tamponi, di cui 10.944 test molecolari e 46.626 antigenici. Il rapporto fra il numero di tamponi effettuati e quello dei nuovi contagiti al coronavirus è pari al 16,5%.

Oggi, inoltre, si sono registrati anche 8.312 persone guariti dal coronavirus e 8 morti, 3 in meno di ieri e, come ha comunicato l'assessore alla Salute della Regione Lazio, Alessio D'Amato, la variante omicron b2 rappresenta la metà dei casi. I nuovi casi registrati oggi, in particolare, sono 4.329 nella città di Roma e 2.916 nelle province.

Ricoveri e terapie intensive nel Lazio

Gli attuali casi positivi all'interno della regione Lazio sono 99.641: delle persone positive al coronavirus, 98.531 si trovano in isolamento domiciliare. Nelle strutture ospedaliere, invece, si contano 1.036 pazienti ricoverati nei reparti ordinari e 74 nelle terapie intensive, 5 in più di ieri. Dall'inizio della pandemia sono stati presi in esame 1169.669 casi totali, si contano 1059.409 persone guarite e sono stati registrati 10.619 morti.

I nuovi casi Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 1.515 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 1.645 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 1.169 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 481 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 740 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 1.038 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

I 2.916 nuovi casi nelle province

Asl di Frosinone: sono 929 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 1.074 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 317 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 596 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.