Covid Lazio, bollettino di giovedì 15 dicembre: 2.087 nuovi casi e 4 morti, 1.074 contagi a Roma

A cura di Beatrice Tominic

Nel Lazio oggi, giovedì 15 dicembre, si registrano 2.087 nuovi casi positivi, 115 in meno rispetto a ieri, mercoledì 14 dicembre 2022, su un totale di 17.371 tamponi, dei quali 3.135 molecolari e 14.236 antigenici. Sono invece 2.310 le persone guarite e 4 i morti registrati nelle ultime 24 ore, 3 in meno di ieri. A Roma città i contagi sono 1.074, mentre nelle province i nuovi casi sono 575. Il rapporto tra positivi e tamponi è del 12%. Lo ha comunicato l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato nel bollettino odierno con gli aggiornamenti sull'andamento del Covid-19.

Ricoveri e terapie intensive Covid nel Lazio

Gli attuali casi positivi al Covid-19 nel Lazio sono 53.709, 52.815 persone in isolamento domiciliare. I pazienti ricoverati in ospedale non in terapia intensiva sono 866, mentre si registrano 28 persone in terapia intensiva (una meno di ieri). In totale sono morte 12.463 persone e ne sono guarite 2230.940 e il numero dei casi esaminati è 2297.112.

I nuovi casi a Roma Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 384 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 435 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 255 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 57 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 133 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 248 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

I nuovi casi nelle province

Asl di Frosinone: sono 136 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 323 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 55 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 61 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.