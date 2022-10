Covid Lazio, bollettino del 24 ottobre: 1.535 nuovi casi e 2 morti, 998 contagi a Roma Nelle ultime 24 ore nel Lazio si sono registrati 1.535 nuovi casi di pazienti positivi al Covid-19 e 2 morti. Si contano 998 contagi a Roma.

A cura di Beatrice Tominic

Nella giornata di oggi, lunedì 24 ottobre, si sono registrati 1.535 nuovi casi di pazienti positivi al Covid 19, 1.139 in meno rispetto a ieri, domenica 23. Nelle ultime 24 ore i test processati sono stati 10.944 , di cui 2.312 molecolari e 8.632 antigenici: il rapporto fra i tamponi e i pazienti positivi al covid, invece, è di 14%. A comunicarlo, come di consueto, è stato l'assessore alla Salute della regione Lazio, Alessio D'Amato. Nella regione, inoltre, oggi si contano 2 morti, 2 in più rispetto a ieri, mentre le persone guarite sono 2.691. Nella capitale i contagi di oggi hanno raggiunto quota 998, mentre nelle province i nuovi pazienti sono 227.

Ricoveri ospedalieri e terapie intensive nel Lazio

Nelle strutture ospedaliere si trovano ricoverate 646 persone nei reparti ordinari, 16 in più rispetto a ieri, mentre le terapie intensive occupate sono 29, 2 in meno di ieri.

I nuovi contagi Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 350 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 342 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 306 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 59 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 116 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 135 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

I casi nelle province

Asl di Frosinone: sono 61 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 106 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 33 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 27 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.