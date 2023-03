Cosparge di alcol etilico la compagna e tenta di bruciarla viva: arrestato 41enne L’uomo si trova ora in carcere, deve rispondere di tentato omicidio oltre a resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. La donna, in stato di shock, non ha riportato ferite.

A cura di Natascia Grbic

Un uomo di quarantuno anni è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Pomezia dopo aver tentato di uccidere la compagna, dandole fuoco. Adesso si trova in carcere, deve rispondere dell'accusa di tentato omicidio oltre a resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.

La tragedia è stata sfiorata nella notte di sabato. I carabinieri della stazione di Torvajanica sono intervenuti sul lungomare delle Sirene dopo essere stati contattati da una donna, terrorizzata per quanto accaduto con il compagno. Nel corso di una lite, l'uomo l'ha cosparsa di alcol etilico, e ha provato a darle fuoco. Non c'è riuscito perché lei è riuscita a scappare di casa, rifugiandosi sul lungomare delle Sirene e chiedendo aiuto.

Quando i carabinieri sono arrivati l'hanno trovata in forte stato di agitazione, lontana dalla sua abitazione. Non era la prima volta che il compagno era violento verbalmente e fisicamente con lei, ma questa volta aveva tentato di darle fuoco e ucciderla. Quando i militari sono arrivati nella loro casa, dove l'uomo era ancora rinchiuso, lo hanno trovato fuori di sé, che dava in escandescenze.

Non appena ha visto i militari, il 41enne gli si è lanciato contro con forbici e coltello, cercando di ferirli. I carabinieri sono riusciti a bloccarlo con non poca difficoltà dato che era totalmente fuori controllo. Una volta fermato, lo hanno arrestato e portato in carcere, con l'accusa di tentato omicidio oltre a resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.

La donna fortunatamente sta bene. A parte lo shock per aver rischiato la vita non ha riportato ferite gravi e non c'è stato bisogno del trasporto in ospedale.