Dai ristoranti alle gite, dalle seconde case ai centri commerciali, dalle regole sugli spostamenti alle regole degli hotel. Ecco cosa si può fare a Roma nel Lazio nei fine settimana. La regione della Capitale, ricordiamo, si trova attualmente in ‘zona gialla'.

Spostamenti, ristoranti e seconde case

Fino al 15 febbraio gli spostamenti tra regioni sono vietati, anche se queste si trovano in zona gialla. Tuttavia nel Lazio è possibile spostarsi liberamente all'interno del territorio regionale. In linea teorica, quindi, le gite fuori porta sono consentite. Da ricordare, però, che bar e ristoranti possono effettuare il servizio al tavolo soltanto fino alle 18: è possibile quindi pranzare seduti al tavolo, anche il sabato e la domenica, ma non cenare. Per la cena è possibile prelevare il cibo da asporto fino alle 22 per quanto riguarda i ristoranti e le pizzerie, e fino alle 18 per quanto riguarda minimarket e bar senza cucina. Il servizio a domicilio è invece consentito senza limiti di orario. Per quanto riguarda il servizio a pranzo, il numero massimo di coperti per ogni tavolo è di quattro.

Gli spostamenti sono consentiti all'interno della stessa automobile soltanto per i familiari conviventi. Per le persone non conviventi, il posto di fianco al guidatore va lasciato vuoto e i passeggeri possono essere al massimo due (lasciando il posto centrale libero).

I proprietari delle seconde case potranno spostarsi anche dalla propria regione per raggiungerle (anche se si trovano in zona arancione o rossa), ma soltanto se si tratta di una casa di proprietà o di una casa affittata prima del 14 gennaio 2021. Per le seconde case all'interno del Lazio non c'è alcuna limitazione.

Musei, hotel, negozi e centri commerciali

In zona gialla e quindi anche a Roma e nel Lazio i musei possono riaprire, ma non nel fine settimana (aperti il venerdì, ma non il sabato e la domenica). Qua l'elenco dei musei e delle mostre che hanno riaperto a Roma.

Nel Lazio gli hotel e le altre strutture ricettive sono aperti e al loro interno bar e ristoranti potranno effettuare il servizio al tavolo anche dopo le 18, ma soltanto per i clienti che vi alloggiano.

Per quanto riguarda i negozi, essi possono rimanere aperti tutti i giorni fino alle ore 21, weekend compreso. Nei fine settimana, però, almeno fino al 5 marzo, dovranno rimanere chiusi tutti i negozi all'interno dei mercati e dei centri commerciali, delle gallerie commerciali e parchi commerciali, all'infuori di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.