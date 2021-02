Da lunedì primo febbraio potranno riaprire musei e mostre a Roma e nel Lazio. La regione amministrata da Nicola Zingaretti è tornata in zona gialla e quindi, dal lunedì al venerdì ma non nel fine settimana, potranno riaprire tutti i musei.

I musei che riapriranno a Roma

Hanno annunciato la riapertura il Palazzo delle Esposizioni, Macro e Mattatoio, i Musei Capitolini, i Mercati di Traiano -Museo dei Fori Imperiali, il Museo di Roma e Palazzo Braschi, il Museo dell'Ara Pacis, il Museo di Roma in Trastevere, la Galleria d'Arte Moderna, i Musei di Villa Torlonia, il Museo Civico di Zoologia, il Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, il Museo Napoleonico, il Museo Pietro Canonica e Villa Borghese, il Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese, il Museo della Repubblica Romana, il Museo Casal De Pazzi, il Museo delle Mura, la Villa di Massenzio. Apriranno inoltre i Fori Imperiali e l'area archeologica del Circo Massimo.

Dopo quasi 90 giorni di chiusura, riaprirà al pubblico anche il Colosseo, dal lunedì al venerdì con orario 10.30-16.30. La Domus Aurea rimane al momento ancora momentaneamente chiusa. Dopo tre mesi riaprirà anche il Maxxi

Le mostre a Roma

Da segnalare, al Museo dell'Ara Pacis, l'inaugurazione della mostra ‘Josef Koudelka. Radici. Evidenza della storia, enigma della bellezza', unica tappa italiana. All'interno cento immagini panoramiche del maestro ceco che documentano "il suo straordinario viaggio alla ricerca delle radici della nostra storia. Sarà l'estratto di un'inedita e personale riflessione sull'antico, sul paesaggio e sulla bellezza compiuta lungo trent'anni di vita, toccando diciannove diversi paesi e visitando più di cento siti archeologici tra i più rappresentativi per la storia del Mediterraneo".

Ai Mercati di Traiano ci sarà invece la mostra ‘Napoleone e il mito di Roma', dedicata agli scavi promossi da Bonaparte, di cui quest'anno ricorre l'anniversario del bicentenario della morte. La mostra è a cura di Claudio Parisi Presicce, Simone Pastor, Massimiliano Munzi, Nicoletta Bernacchio.

I Musei Capitolini, presso lo spazio espositivo di Villa Caffarelli, ospiteranno ‘I marmi Torlonia. Collezionare capolavori', una mostra sulla storia del collezionismo dei marmi antichi, romani e greci. La Fondazione Torlonia ha restaurato i marmi selezionati con il contributo di Bvlgari che è anche main sponsor della mostra.

Sempre ai Musei Capitolini si potrà visitare l'esposizione ‘Il Tempo di Caravaggio. Capolavori della collezione Roberto Longhi', con il celebre dipinto ‘Ragazzo morso da un ramarro', prorogata fino al 2 maggio, e la mostra ‘Lockdown Italia', che consiste in oltre 70 scatti dei fotografi dell’Associazione della Stampa Estera in Italia e delle più importanti agenzie di stampa che raccontano le fasi fondamentali della pandemia.

Al Museo di Roma in Trastevere saranno visitabili due mostre: ‘Sulle tracce del crimine. Viaggio nel giallo e nero Rai', che racconta l'evoluzione del genere giallo dai primi sceneggiati alle serie tv, e ‘Roma. Massimo Siragusa', una esposizione di cento immagini del fotografo siciliano sulle periferie della Capitale.

Al museo di Roma a Palazzo Braschi sarà aperta fino al 28 febbraio la mostra ‘Per gioco. La collezione di giocattoli della Sovrintendenza Capitolina'. Dal 4 febbraio riapre al Palazzo delle Esposizioni la Quadriennale d'Arte 2020 – "FUORI" a cura di Sarah Cosulich e Stefano Collicelli Cagol.

Come acquistare i biglietti

Per quanto riguarda il Maxxi ci sarà un biglietto speciale a 5 euro, prenotabile su maxxi.vivaticket.it, per garantire visite scaglionate per fasce orarie nel rispetto delle norme sulla sicurezza.

Per quanto riguarda il Colosseo, le aree del Parco saranno visitabili solo ed esclusivamente prenotando il proprio ingresso online.

Per il circuito dei Musei Civici, è possibile effettuare l'acquisto dei biglietti direttamente nelle biglietterie, ma rimane fortemente consigliato il preacquisto da casa tramite il sito www.museiincomuneroma.it (acquisto con 1€ di prevendita). Questa procedura, si legge sul sito, consente di annullare le code in biglietteria e ridurre gli affollamenti nelle sale, grazie all'assegnazione di fasce orarie in cui presentarsi per entrare al museo e iniziare la visita. Una volta completato l'acquisto sara' sufficiente stampare la ricevuta e mostrarla cartacea o digitale all'ingresso del museo scelto e/o della mostra.

Per Palazzo delle Esposizioni, MACRO e Mattatoio l'accesso agli spazi espositivi avviene ad intervalli temporali definiti al fine di evitare assembramenti e garantire la sicurezza del pubblico. Gli ingressi sono consentiti solo previa prenotazione nominale obbligatoria sui tre siti.