Cosa fare a Roma per la Festa della Mamma 2024: gli eventi in programma nel weekend del 12 maggio Cosa fare durante la Festa della Mamma domenica 12 maggio? Dalle Mammampiadi, all’ingresso gratuito allo Zoomarine, al concerto di musica classica. Ecco tutti gli appuntamenti di Roma e dintorni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Rosario Federico

Foto archivio

La Festa della Mamma quest'anno si festeggia il 12 maggio. Per anni è stata celebrata l'8 maggio, ma da anni non è più così per la scelta di una data mobile: la seconda domenica del mese di maggio, una modifica utile per dare la possibilità che fosse festeggiata sempre in una giornata festiva.

Nella città di Roma e dintorni, per l'occasione, è possibile partecipare a diversi eventi in programma per festeggiare in modo speciale tutte le mamme. Domenica 12 maggio spazio alle Mammampiadi, una mattinata di giochi al Parco Tevere Marconi; ingresso gratuito per le mamme al parco di divertimenti Zoomarine e le iniziative del parco a tema del Fantastico Mondo del Fantastico.

E per le mamme che amano la musica classica, appuntamento ad Anguillara Sabazia con l'ultimo appuntamento gratuito della rassegna "Nobili arti in nobili terre". Ecco di seguito le iniziative che abbiamo selezionato per passare una giornata di tranquillità in compagnia delle vostre mamme.

Olimpiadi sì, ma per le mamme!

Foto archivio di repertorio

Le mini olimpiadi delle mamme al Parco Tevere Marconi. Una domenica mattina di condivisione, giochi e sport dalle ore 10:00 alle ore 13:00 in compagnia di altre famiglie per festeggiare insieme la ricorrenza. Oltre le mini olimpiadi, è possibile anche ricevere una merenda e partecipare ad un momento di foto ricordo, consegnata poi al termine dell'evento.

Il fantastico mondo del Fantastico al Castello di Lunghezza

Biancaneve e il principe nel parco a tema "Il Fantastico Mondo del Fantastico" (Foto gruppo Facebook)

Il parco a tema del Fantastico Mondo del Fantastico è pronto ad accogliere mamme e bambini nella giornata di domenica 12 maggio, in un mondo dove la fantasia diventa la realtà.

Un viaggio alla scoperta di leggende, amori, duelli, brividi nell'antico castello di Lunghezza tra mondi Disney e non. Una romantica avventura, interamente dal vivo in cui si uniscono spettacoli, intrattenimenti e gioco.

Si possono acquistare i biglietti a prezzo ridotto sul sito ufficiale con una promozione dedicata ad adulti e bambini, al prezzo di 13 euro. Si può entrare dalle ore 10 fino alle ore 16.30 e la chiusura del parco è prevista invece alle ore 19.

Ingresso gratuito allo Zoomarine

L'esperienza delfini al parco acquatico Zoomarine (Immagine di repertorio archivio)

Dal Regno di Camelot, alle oasi delle testuggini, alla spiaggia dei pinguini. Il parco divertimenti Zoomarine offre un'esperienza indimenticabile per passare una giornata in compagnia dei vostri cari, in particolar modo per la giornata della Festa della Mamma.

L'ingresso al Parco giornaliero di Torvaianica con piscine e acquapark, giostre e attrazioni è gratuito per le mamme a fronte di un biglietto pagante al costo di 18 euro. Include inoltre la partecipazione al programma educativo "Incontra i Delfini" in privato e un menù pranzo. La promozione inoltre è valida solo per gli acquisti online sul sito ufficiale.

Concerto gratuito in memoria di Giacomo Puccini

Il soprano Amarilli Nizza

L'ultimo appuntamento della rassegna musicale "Nobili Arti in Nobili Terre in Musica 2024" è il 12 maggio ad Anguillara Sabazia a partire dalle ore 19. La chiesa Santa Maria Assunta ospita il concerto con ingresso gratuito "Viva Puccini" con il soprano di fama internazionale Amarilli Nizza, il tenore Fabio Serani e il soprano Cristina Ferri, con l'accompagnamento al pianoforte di Leonardo Angelini. L'iniziativa vuole rendere omaggio al compositore nel centenario della sua scomparsa che ricade quest'anno, con le sue musiche più conosciute. Insomma, un evento ideale per passare una serata diversa in compagnia della vostra mamma.