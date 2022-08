Cosa fare a Ferragosto 2022 a Roma: 5 eventi da non perdere il weekend del 15 agosto Sono molti gli eventi previsti per questo lungo weekend di Ferragosto. Se siete rimasti in città, ecco 5 eventi totalmente gratuiti a Roma e dintorni per adulti e bambini.

A cura di Beatrice Tominic

Ferragosto si sta avvicinando e quest'anno arriva di lunedì: weekend lungo, dunque, per tutte quelle persone che in questo periodo non si trovano ancora, o non più, in ferie. Se non siete riusciti ad organizzare qualche giorno fuori città, non abbiate paura: a Roma e nelle vicinanze sono molti gli eventi, sia di giorni che in serata, che vi intratterranno in questa giornata di festa di metà agosto, sia nelle zone di mare che in quelle più vicine agli Appennini. Eccone cinque eventi totalemente per grandi e piccini.

Ferragosto in città: l'arte in mezzo ai monumenti

Chi passa questi giorni di weekend lungo in città, non può non approfittare della rassegna artistica Cerchi e Fori, con tanti eventi serali gratuiti dal 4 al 23 agosto: per venti giorni artisti di strada danno vita a spettacoli di musica, danza, teatro, circo, clownerie e magia animando, come dice il nome stesso della serie di appuntamenti, via dei Cerchi e via dei Fori Imperiali in cinque punti specifici, che per l'occasione, negli orari in cui si tengono gli spettacoli, sono pedonalizzate interamente. L'iniziativa, promossa da Roma Capitale in collaborazione con la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, con il coordinamento organizzativo di Zètema Progetto Cultura, fa parte del programma dell'Estate Romana 2022.

Domani, sabato 13, continuano gli spettacoli di arti circensi, ma in più si aggiungono le canzoni e i balli proposti nell’originale stile zingaro nostrano e quelle tipiche del carnevale brasiliano, mentre alle 20.30, 21.30 e 22.30 Histori-a mostra, utilizzando i racconti tipici della Commedia dell'Arte, a resistenza delle Donne lungo la storia dell'Europa. Nella sera precedente a Ferragosto, domenica 14, infine, oltre all'appuntamento fisso con la giocoleria e la magia comica, l'appuntamento è con la magia poesia gitana, recitata fra balli e fuoco e con alcuni degli strumenti più curiosi e particolari.

Ferragosto negli anni Novanta

Se, oltre a sfuggire dalla routine della città, volete anche fare un viaggio nel tempo, il suggerimento è quello di non perdersi l'appuntamento con gli anni Novanta del Borghetta Stile a Parco Schuster, davanti alla Basilica di San Paolo. Qui dalle ore 22 fino alle 3 della notte, come ogni sera, il Parco Schuster vi accoglie, con entrata gratuita, per bere al tavolo con gli amici, giocare nello spazio adibito con biliardini e tavoli da ping pong e per scatenarvi in pista, stavolta con i grandi successi degli anni Novanta, che hanno fatto la storia delle estati passate e non solo.

Dal profilo Instagram, Città di Nettuno.

Nettuno sotto le stelle: esibizioni nelle piazze

Per la serata del 14 agosto, il comune di Nettuno ha già emanato un'ordinanza per vietare i falò e i bagni notturni: chi si trova o vuole raggiungere la località balneare nella nottata di Ferragosto, però, non deve disperare. La cittadina ha organizzato, per la seconda edizione, la manifestazione pubblica Nettuno sotto le stelle. L'intero centro cittadino viene coinvolto per dare il via ad uno spettacolo itinerante con esibizioni dal vivo di artisti e band locali nei punti più famosi del comune a partire dalle 22.30 del 14 agosto. A piazzale le Sirene suonano i Punk#4, mentre in piazza Mazzini i Blues For Pino, in piazza Battisti O’Clock Rock ‘n Roll e in quella del Mercato i Made in Italy einfine, in piazzetta Sacchi, nella zona del Borgo Medievale Claudio Maffei Duo Acustico.

Ferragosto al Castello

Come molte serate estive, anche questo weekend sono molti gli eventi attesi nel Castello di Santa Severa, zona costiera che si trova una sessantina di chilometri a nord di Roma. Qui sabato 13 agosto,c'è un altro appuntamento per tutti i nostalgici degli anni Novanta, con cover dei classici del decennio, sia italiane che straniere, che hanno fatto la storia del Festivalbar e di cui abbiamo visto i videoclip MTV. Ad esibirsi nelle cover delle canzoni storiche del decennio sono Veronica Cinque e Daniel Mastrovito: l'evento inizia alle ore 21, ma è possibile accedere dalle ore 19.

Il Castello di Santa Severa

Nella notte di Ferragosto, invece, suona L'Orchestraccia, il gruppo folk-rock tradizionale romano fondato nel 2011 e composto dall'attore e cantante Marco Conidi, gli attori Giorgio Caputo, Luca Angeletti e Guglielmo Poggi e i musicisti Angelo Capozzi, Gianfranco Mauto, Alessandro Vece, Mario Caporilli, Claudio Mosconi (basso) e Fabrizio Fratepietro, rispettivamente alla chitarra, a chitarra e ukulele, al pianoforte e fisarmonica, al violino, alla tromba al basso e alla batteria. La band, oltre a ripercorrere i pezzi storici del panorama tradizionale romano dell'Ottocento e del Novecento, ha messo in musica alcune delle poesia più famose di Trilussa.

Ferragostia Antica

Per chi vuole passare queste tre serate al mare ma giudica Santa Severa troppo lontana, l'alternativa è Ferragostia Antica, una rassegna estiva che alterna performance, spettacoli, e momenti culturali gratuiti dedicati a tutta la famiglia che, nel 2017, è stata insignita del premio Ostia Antica. Tutti gli eventi si svolgono nella magica cornice del Borgo di Ostia Antica: dopo i primi giorni di apprendimento ludico con visite guidate, sabato 13, domenica 14 e lunedì 15 sono state organizzate tre giornate performative con spettacoli comici e di teatro di strada, esibizioni di magia e concerti. L'iniziativa, ideata dall’Associazione Affabulazione, è stata realizzata in collaborazione con l’Associazione Visit Ostia Antica, il Parco Archeologico di Ostia Antica e il Teatro del Lido di Ostia.