Cosa c’è di vero nell’aumento a 2 euro dei biglietti per bus e metro a Roma Perché a Roma si sta discutendo in questi giorni dell’aumento del costo dei biglietti Atac (da 1,5 euro a 2 euro) a partire dal 2023? E cosa c’è di vero?

A cura di Enrico Tata

Si sta parlando in queste ore dell'aumento del costo dei biglietti Atac a Roma, che passerebbe dagli attuali 1,50 euro a 2 euro. Insomma, per un viaggio sulla metropolitana oppure su un autobus il prezzo del biglietto crescerebbe di 50 centesimi. Ma cosa c'è di vero?

Perché si parla dell'aumento del costo dei biglietti Atac a Roma

È vero, l'aumento del costo del biglietto ‘metrebus', il classico B.I.T valido 100 minuti per viaggiare su tutti i mezzi pubblici di Roma, è previsto nel ‘Contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale' siglato tra Regione Lazio e Trenitalia e valido tra il 2018 e il 2032. Si tratta quindi di un documento siglato nel 2018, che dovrà eventualmente essere confermato dalla nuova giunta regionale e che già è stato ampiamente discusso negli anni scorsi.

È tornato d'attualità dopo i recenti e continui disservizi sulla linea Roma-Lido, per i quali il comitato dei pendolari sta protestando con forza. Per sottolineare la situazione, i cittadini hanno evidenziato come il costo dei biglietti dovrebbe aumentare presto a fronte di una offerta che continua, secondo loro, ad essere carente.

Leggi anche A Roma apre il Museo delle Illusioni MoiRoma: orari e quanto costa il biglietto

Quando aumenterà il costo dei biglietti della metro e degli autobus a Roma

Secondo il contratto di servizio, l'aumento del B.I.T. scatterà ad agosto 2023. Ricordiamo che il biglietto integrato a tempo è valido per 100 minuti prima dalla prima timbratura. In metropolitana vale per una sola corsa, anche su più linee, senza uscire dai tornelli per effettuare il cambio di linea A-B-B1. Previsto anche un aumento per gli abbonamenti. Gli aumenti riguardano anche gli abbonamenti mensili, che da 35 euro passerebbero a 46, e gli annuali, che da 250 arriverebbero a 350.

Come e quando aumenteranno i costi dei biglietti Atac a Roma

La Regione sta lavorando per scongiurare l'aumento del costo dei biglietti Atac

Il presidente vicario della Regione Lazio, Daniele Leodori, ha affermato di essere al lavoro per scongiurare questo aumento dei biglietti Atac. "Il nostro obiettivo è reperire i fondi necessari in modo da non ledere i bilanci delle aziende coinvolte, ed evitare assolutamente che l‘aggravio dei costi ricada sulle tasche degli utenti, e in particolare sulle fasce più deboli della popolazione. Anche perché l’aumento del biglietto comporterebbe inevitabilmente un aumento dell’uso dei mezzi privati, a scapito della qualità dell’aria e dell’ambiente in cui viviamo e che sentiamo il dovere e la necessità di tutelare, sempre", ha dichiarato il presidente.

Una replica al possibile aumento dei biglietti è arrivata da Linda Meleo, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Campidoglio: "Se il servizio fosse regolare e capillare, tutti gli utenti sarebbero disposti a pagare di più. Invece abbiamo un disagio generalizzato, con metro ferme ogni giorno per guasti e bus che saltano almeno una corsa su 10. Per non parlare della Roma-Lido, la cui cessione alla Regione Lazio non ha minimamente tutelato gli utenti.Aumentare il costo di biglietti e abbonamenti sarebbe un durissimo colpo per le famiglie, già vessate da inflazione e aumento del costo dell'energia. Non è difficile quindi prevedere un aumento dell'evasione, con la conseguenza che il servizio continuerà a essere sostenuto da sempre meno persone che pagheranno sempre di più: un circolo vizioso che questa amministrazione deve assolutamente scongiurare".