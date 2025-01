video suggerito

Manifestazione per la Palestina a Roma il 25 gennaio: orari, percorso del corteo e strade chiuse Prevista per domani, sabato 25 gennaio 2025, la manifestazione pro Palestina. Il corteo parte alle ore 15 da piazza Vittorio Emanuele e attraversa il centro. Tutte le modifiche alla viabilità fra strade chiuse, divieti di sosta e limitazioni ai bus.

A cura di Beatrice Tominic

Si torna a sfilare per la Palestina a Roma in un nuovo corteo con partenza alle ore 15 da piazza Vittorio Emanuele e arrivo in via Cavour. Prevista la partecipazione di circa mille persone. Per permettere il loro passaggio, però, come già comunicato anche dall'agenda di Roma Mobilità, sono previste delle modifiche alla viabilità con strade chiuse, divieti di sosta e limitazioni o variazioni di percorso per i bus.

Manifestazione per la Palestina a Roma: il percorso del corteo e le strade chiuse

Come anticipato, l'appuntamento è in piazza Vittorio Emanuele alle ore 15: è da lì che è prevista la partenza del corteo. Ecco tutte le vie battute dalla manifestazione, con temporanee chiusure al traffico.

via dello Statuto,

via Merulana,

piazza di Santa Maria Maggiore,

via Liberiana,

piazza dell’Esquilino,

via Cavour.

Corteo per la Palestina a Roma sabato 25 gennaio 2025: i divieti di sosta

Per permettere il passaggio del corteo, entro le 8 di sabato mattina stesso scattano i divieti di sosta in alcune delle vie interessate. Le disposizioni riguardano:

piazza Vittorio Emanuele II, tra via Napoleone III e via dello Statuto, così come tra via Leopardi e via Buonarroti;

via Liberiana, tra via Cavour e l’incrocio con via Merulana;

piazza dell'Esquilino, tra via Cavour e via Urbana;

via degli Annibaldi, tra via Cavour e via Frangipane;

largo Corrado Ricci.

Previsti, inoltre, transennamenti in via Liberiana e a largo Corrado Ricci.

Deviazioni bus a Roma il 25 gennaio: le linee interessate

Con la manifestazione e le strade chiuse, sono previste anche ulteriori modifiche alla viabilità. In particolare sono attese deviazioni e limitazioni per le seguenti linee:

C3,

70,

71,

75,

117,

360,

590,

649,

714.